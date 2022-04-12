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Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ 0.601.B19.000
4.5
2
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ 0.601.B19.000
    Арт. Х12716115
    4.5
    2
    Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ 0.601.B19.000

      Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ 0.601.B19.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12716115
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1400
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Возможность подключения к пылесосу
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ 0.601.B19.000 предназначена для распиливания заготовок из древесины. Блокировка шпинделя позволяет легко менять пильные диски. Большие упоры служат для  надежной фиксации заготовок. Прозрачный защитный кожух пильного диска обеспечивает безопасную транспортировку и работу.  Распил под углом 90 градусов осуществляется до 270 мм в ширину и 70 мм в глубину. В комплект поставки входит пильный диск диаметром 216 мм.

        Преимущества 

        • Ограничение пускового тока - для безопасного запуска 
        • Блокировка шпинделя - для быстрой и легкой смены оснастки
        • Рукоятка замкнутой формы и расположенная на ней клавиша "Пуск" - для удобного управления инструментом
        • Регулировка угла скоса: 47 ° Л / 47 ° П
        • Сохранение рабочего стола в чистоте за счет системы удаления пыли