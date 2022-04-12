Преимущества

Ограничение пускового тока - для безопасного запуска

Блокировка шпинделя - для быстрой и легкой смены оснастки

Рукоятка замкнутой формы и расположенная на ней клавиша "Пуск" - для удобного управления инструментом

Регулировка угла скоса: 47 ° Л / 47 ° П

Сохранение рабочего стола в чистоте за счет системы удаления пыли

Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ 0.601.B19.000 предназначена для распиливания заготовок из древесины. Блокировка шпинделя позволяет легко менять пильные диски. Большие упоры служат для надежной фиксации заготовок. Прозрачный защитный кожух пильного диска обеспечивает безопасную транспортировку и работу. Распил под углом 90 градусов осуществляется до 270 мм в ширину и 70 мм в глубину. В комплект поставки входит пильный диск диаметром 216 мм.