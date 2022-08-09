Пила торцовочная Bosch PCM 8S (0.603.В10.100)

Торцовочная пила Bosch PCM 8S 0.603.B10.100 - инструмент бытового класса для обработки мягкой и твердой древесины (торцевание, обработка профильных реек и т.д.). Благодаря гибким удлинительным элементам достигается высокоточное пиление больших и длинных заготовок. Для сохранения чистоты рабочего места и защиты органов дыхания оператора от пыли предусмотрена система пылеудаления.



Преимущества