Пила торцовочная Bosch PCM 8S (0.603.В10.100)
Арт. Х12716133
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Мощность, Вт
|1200
|
Наклон пилы влево, град
|45
- Торцовочная пила Bosch PCM 8S 0.603.B10.100 - инструмент бытового класса для обработки мягкой и твердой древесины (торцевание, обработка профильных реек и т.д.). Благодаря гибким удлинительным элементам достигается высокоточное пиление больших и длинных заготовок. Для сохранения чистоты рабочего места и защиты органов дыхания оператора от пыли предусмотрена система пылеудаления.
Преимущества
- Рукоятка замкнутой формы с мягкими накладками - для комфортной работы оператора
- Блокировка шпинделя для безопасной и быстрой замены пильного диска
- Лазер - для распила высокой точности
- Компактное исполнение, уменьшенный вес - для удобства транспортировки
- Зажим - для надежной фиксации заготовки
- Ограничитель глубины с быстрой регулировкой для вырезания пазов