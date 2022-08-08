Пила торцовочная DeWalt DW 711

Торцовочная пила DeWalt DW 711 - инструмент для профессионалов. С его помощью легко производить распил заготовок под разными углами. Материал для обработки может быть различный: древесина, пластик, ламинат, алюминий. Такие возможности позволяют использовать эти пилы в столярных, отделочных, общестроительных и монтажных работах, а также при изготовлении мебели. Можно часто увидеть их в арсенале строительных бригад, занимающихся укладкой пола или на производстве оконных рам. Точность в проведении работ обеспечивает алюминиевая платформа со встроенной шкалой для выставления углов распила.



Преимущества