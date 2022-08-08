Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пила торцовочная DeWalt DW 711
4.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Пила торцовочная DeWalt DW 711
    Арт. Х1271694
    4.0
    1
    Пила торцовочная DeWalt DW 711

      Пила торцовочная DeWalt DW 711

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1271694
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		1300
      Возможность подключения к пылесосу
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Торцовочная пила DeWalt DW 711 - инструмент для профессионалов. С его помощью легко производить распил заготовок под разными углами. Материал для обработки может быть различный: древесина, пластик, ламинат, алюминий. Такие возможности позволяют использовать эти пилы в столярных, отделочных, общестроительных и монтажных работах, а также при изготовлении мебели. Можно часто увидеть их в арсенале строительных бригад, занимающихся укладкой пола или на производстве оконных рам. Точность в проведении работ обеспечивает алюминиевая платформа со встроенной шкалой для выставления углов распила.

        Преимущества

        • Предназначена для продольного и поперечного реза
        • Новый асинхронный (бесщеточный) электродвигатель переменного тока на 1300Вт
        • Высокоточная система упоров
        • Пылезащищенный выключатель
        • Трехпортовая система пылеудаления высокой эффективности