Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031

Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Диаметр шпинделя: 16 мм

Фиксация пилы в опущенном положении

Диаметр патрубка для пылесборника: 32х38 мм

Тип электродвигателя: коллекторный

Удлинители стола для работы с заготовками больших линейных размеров

Бесступенчатая установка поворота пилы в диапазоне: 0° + 45°

Горизонтальная струбцина для зажима материала

Электронный тормоз электродвигателя - для быстрой остановки диска

Вращение диска через ременный привод

Торцовочная пила Энкор Корвет-3Р 90031 пилит заготовки из мягких и твердых пород древесины. При использовании специальных дисков, можно распилить также ламинат, пластик, алюминиевый профиль и т.д. Благодаря блокировке шпинделя, можно просто сменить оснастку. Конструкцией предусмотрен электронный тормоз электродвигателя, что обеспечивает быструю остановку пильного диска. Удлинители стола позволяют работать с заготовками больших размеров