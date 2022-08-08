Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031
Арт. Х12716110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1650
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Возможность подключения к пылесосу
|Нет
- Торцовочная пила Энкор Корвет-3Р 90031 пилит заготовки из мягких и твердых пород древесины. При использовании специальных дисков, можно распилить также ламинат, пластик, алюминиевый профиль и т.д. Благодаря блокировке шпинделя, можно просто сменить оснастку. Конструкцией предусмотрен электронный тормоз электродвигателя, что обеспечивает быструю остановку пильного диска. Удлинители стола позволяют работать с заготовками больших размеров
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Диаметр шпинделя: 16 мм
- Фиксация пилы в опущенном положении
- Диаметр патрубка для пылесборника: 32х38 мм
- Тип электродвигателя: коллекторный
- Удлинители стола для работы с заготовками больших линейных размеров
- Бесступенчатая установка поворота пилы в диапазоне: 0° + 45°
- Горизонтальная струбцина для зажима материала
- Электронный тормоз электродвигателя - для быстрой остановки диска
- Вращение диска через ременный привод