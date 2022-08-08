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Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031
5.0
1
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Торцовочные пилы
    Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031
    Арт. Х12716110
    5.0
    1
    Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031
    Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031
    Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031
    Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031
    Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031
    Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031
      Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031
      Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031
      Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031
      Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031
      Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031
      Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031

      Пила торцовочная Энкор Корвет-3Р 90031

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12716110
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1650
      Возможность подключения к пылесосу
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Торцовочная пила Энкор Корвет-3Р 90031 пилит заготовки из мягких и твердых пород древесины. При использовании специальных дисков, можно распилить также ламинат, пластик, алюминиевый профиль и т.д. Благодаря блокировке шпинделя, можно просто сменить оснастку. Конструкцией предусмотрен электронный тормоз электродвигателя, что обеспечивает быструю остановку пильного диска. Удлинители стола позволяют работать с заготовками больших размеров

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Диаметр шпинделя: 16 мм
        • Фиксация пилы в опущенном положении
        • Диаметр патрубка для пылесборника: 32х38 мм
        • Тип электродвигателя: коллекторный
        • Удлинители стола для работы с заготовками больших линейных размеров
        • Бесступенчатая установка поворота пилы в диапазоне: 0° + 45°
        • Горизонтальная струбцина для зажима материала
        • Электронный тормоз электродвигателя - для быстрой остановки диска
        • Вращение диска через ременный привод