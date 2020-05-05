Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020 предназначена для распила заготовок из мягких и твердых пород древесины под прямым, косым углом, под наклоном и комбинированного пиления. При установке специально предназначенных дисков станок можно использовать для распила ламината, пластика, алюминиевого профиля и других подобных материалов.

Преимущества