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Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020
Арт. Х14524
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1650
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Наклон пилы влево, град
|45
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Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020 предназначена для распила заготовок из мягких и твердых пород древесины под прямым, косым углом, под наклоном и комбинированного пиления. При установке специально предназначенных дисков станок можно использовать для распила ламината, пластика, алюминиевого профиля и других подобных материалов.
Преимущества
- Фиксированные углы пиления: 90° (0°), 15°, 22°30, 30°, 40°, 45° влево и вправо для точных, оперативных переустановок
- Бесступенчатая установка поворота пилы в диапазоне 0° + 45°
- Бесступенчатая фиксация угла наклона в диапазоне 0° - 45° влево
- Вертикальная струбцина для зажима материала
- Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
- Электронный тормоз электродвигателя для быстрой остановки пильного диска
- Удлинители стола для работы с заготовками больших линейных размеров
- Гнездо для подсоединения пылесборного мешка или пылесоса
- Фиксация пилы в нижнем положении для переноски