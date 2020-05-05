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Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020
4.3
4
12 555 ₽
Торцовочные пилы
  • Персональная скидка
Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020
Арт. Х14524
4.3
4
Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020
Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020
Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020
Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020
Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020
  • Персональная скидка
Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020
Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020
Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020
Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020
Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020

Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020

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12 555 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
Арт. Х14524
4.3
4

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
1650
Наклон пилы влево, град
45
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 555 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Торцовочная пила Энкор Корвет-2 90020 предназначена для распила заготовок из мягких и твердых пород древесины под прямым, косым углом, под наклоном и комбинированного пиления. При установке специально предназначенных дисков станок можно использовать для распила ламината, пластика, алюминиевого профиля и других подобных материалов.

    Преимущества

    • Фиксированные углы пиления: 90° (0°), 15°, 22°30, 30°, 40°, 45° влево и вправо для точных, оперативных переустановок
    • Бесступенчатая установка поворота пилы в диапазоне 0° + 45°
    • Бесступенчатая фиксация угла наклона в диапазоне 0° - 45° влево
    • Вертикальная струбцина для зажима материала
    • Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
    • Электронный тормоз электродвигателя для быстрой остановки пильного диска
    • Удлинители стола для работы с заготовками больших линейных размеров
    • Гнездо для подсоединения пылесборного мешка или пылесоса
    • Фиксация пилы в нижнем положении для переноски 