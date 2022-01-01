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Пила торцовочная Энкор Корвет-5М
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Торцовочные пилы
    Пила торцовочная Энкор Корвет-5М
    Арт. Х145366
    Пила торцовочная Энкор Корвет-5М

      Пила торцовочная Энкор Корвет-5М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х145366

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1650
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Пила торцовочная Энкор Корвет-5М - предназначен для распила заготовок из мягких и твердых пород древесины под прямым, косым углом, под наклоном и комбинированного пиления. При установке специально предназначенных дисков станок можно использовать для распила ламината, пластика, алюминиевого профиля и других подобных материалов. 

        Преимущества

        • Пропил заготовок под прямым и косым углом, под наклоном и комбинированное пиление
        • Бесступенчатая установка наклона пилы в диапазоне от 0ᵒ до 45ᵒ влево
        • Ременный привод делает пилу практически бесшумной
        • Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной замены пильного диска
        • Электронный тормоз двигателя для мгновенной остановки диска
        • Фиксация пилы в опущенном положении для безопасной транспортировки
        • Выдвижной задний упор для повышенной устойчивости