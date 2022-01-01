Пила торцовочная Энкор Корвет-5М
Арт. Х145366
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1650
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Наклон пилы влево, град
|45
- Пила торцовочная Энкор Корвет-5М - предназначен для распила заготовок из мягких и твердых пород древесины под прямым, косым углом, под наклоном и комбинированного пиления. При установке специально предназначенных дисков станок можно использовать для распила ламината, пластика, алюминиевого профиля и других подобных материалов.
Преимущества
- Пропил заготовок под прямым и косым углом, под наклоном и комбинированное пиление
- Бесступенчатая установка наклона пилы в диапазоне от 0ᵒ до 45ᵒ влево
- Ременный привод делает пилу практически бесшумной
- Блокировка шпинделя для быстрой и безопасной замены пильного диска
- Электронный тормоз двигателя для мгновенной остановки диска
- Фиксация пилы в опущенном положении для безопасной транспортировки
- Выдвижной задний упор для повышенной устойчивости
- Пропил заготовок под прямым и косым углом, под наклоном и комбинированное пиление