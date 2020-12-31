Преимущества

Компактность и малый вес

Вертикальная струбцина для фиксации заготовок

Бесступенчатый наклон головы пилы до 45 градусов влево

Электронный тормоз двигателя

Фиксатор головки пилы в нижнем положении для удобной переноски

Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080 - легкий и компактный инструмент с коллекторным двигателем 1200 Вт. Используется для углового, наклонного и комбинированного пиления заготовок из дерева, пластмассы и мягких металлов (при оснащении соответствующим диском). Инструмент легко переносить - он весит всего 7.8 кг. Дополнительные выдвижные упоры обеспечивают легкое пиление длинных заготовок.