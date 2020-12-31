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Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
3.6
5
7 000 ₽
Торцовочные пилы
  • Персональная скидка
Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
Арт. 77777Х14564
3.6
5
Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
  • Персональная скидка
Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080

Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080

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7 000 ₽
за штуку
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3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. 77777Х14564
3.6
5

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
1200
Наклон пилы влево, град
45
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080 - легкий и компактный инструмент с коллекторным двигателем 1200 Вт. Используется для углового, наклонного и комбинированного пиления заготовок из дерева, пластмассы и мягких металлов (при оснащении соответствующим диском). Инструмент легко переносить - он весит всего 7.8 кг. Дополнительные выдвижные упоры обеспечивают легкое пиление длинных заготовок.

    Преимущества 

    • Компактность и малый вес
    • Вертикальная струбцина для фиксации заготовок
    • Бесступенчатый наклон головы пилы до 45 градусов влево
    • Электронный тормоз двигателя
    • Фиксатор головки пилы в нижнем положении для удобной переноски