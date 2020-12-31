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Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080
Арт. 77777Х14564
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1200
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Наклон пилы влево, град
|45
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- Торцовочная пила Энкор Корвет-8М 90080 - легкий и компактный инструмент с коллекторным двигателем 1200 Вт. Используется для углового, наклонного и комбинированного пиления заготовок из дерева, пластмассы и мягких металлов (при оснащении соответствующим диском). Инструмент легко переносить - он весит всего 7.8 кг. Дополнительные выдвижные упоры обеспечивают легкое пиление длинных заготовок.
Преимущества
- Компактность и малый вес
- Вертикальная струбцина для фиксации заготовок
- Бесступенчатый наклон головы пилы до 45 градусов влево
- Электронный тормоз двигателя
- Фиксатор головки пилы в нижнем положении для удобной переноски