Пила торцовочная Jet JSMS-10L 10000826

Преимущества

Электронный тормоз двигателя

Блокировка оси пилы позволяет легко и быстро менять пильный диск

Диаметр вытяжного штуцера - 40 мм

Ширина рабочего стола (с расширителями) - 500 (1100) мм

Направляющие для продольной подачи

Долгий срок службы

Высокое качество сборки

Есть механизм протяжки

Торцовочная пила Jet JSMS-10L 10000826M - это точный инструмент для распила деталей под углом до 45 градусов. Модель отличается простой эксплуатацией и не требует от оператора длительной предварительной подготовки. Конструкция агрегата позволяет выполнять операции пазования и усовки. Материалом стола, а так же части рабочего механизма (шарнирный узел и маятниковый рычаг) служит алюминиевый сплав, что обеспечивает одновременно легкость и прочность модели. Благодаря удобному концевому упору оператор без труда изготавливает серию однотипных деталей