Пила торцовочная Jet JSMS-10L 10000826
Арт. ОТХ00034
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1500
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Наклон пилы влево, град
|45
- Торцовочная пила Jet JSMS-10L 10000826M - это точный инструмент для распила деталей под углом до 45 градусов. Модель отличается простой эксплуатацией и не требует от оператора длительной предварительной подготовки. Конструкция агрегата позволяет выполнять операции пазования и усовки. Материалом стола, а так же части рабочего механизма (шарнирный узел и маятниковый рычаг) служит алюминиевый сплав, что обеспечивает одновременно легкость и прочность модели. Благодаря удобному концевому упору оператор без труда изготавливает серию однотипных деталей
Преимущества
- Электронный тормоз двигателя
- Блокировка оси пилы позволяет легко и быстро менять пильный диск
- Диаметр вытяжного штуцера - 40 мм
- Ширина рабочего стола (с расширителями) - 500 (1100) мм
- Направляющие для продольной подачи
- Долгий срок службы
- Высокое качество сборки
- Есть механизм протяжки