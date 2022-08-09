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Пила торцовочная Jet JSMS-10L 10000826
5.0
1
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Торцовочные пилы
    Пила торцовочная Jet JSMS-10L 10000826
    Арт. ОТХ00034
    5.0
    1
    Пила торцовочная Jet JSMS-10L 10000826
    Пила торцовочная Jet JSMS-10L 10000826
    Пила торцовочная Jet JSMS-10L 10000826
    Пила торцовочная Jet JSMS-10L 10000826
      Пила торцовочная Jet JSMS-10L 10000826
      Пила торцовочная Jet JSMS-10L 10000826
      Пила торцовочная Jet JSMS-10L 10000826
      Пила торцовочная Jet JSMS-10L 10000826

      Пила торцовочная Jet JSMS-10L 10000826

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. ОТХ00034
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1500
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Торцовочная пила Jet JSMS-10L 10000826M - это точный инструмент для распила деталей под углом до 45 градусов. Модель отличается простой эксплуатацией и не требует от оператора длительной предварительной подготовки. Конструкция агрегата позволяет выполнять операции пазования и усовки. Материалом стола, а так же части рабочего механизма (шарнирный узел и маятниковый рычаг) служит алюминиевый сплав, что обеспечивает одновременно легкость и прочность модели. Благодаря удобному концевому упору оператор без труда изготавливает серию однотипных деталей

        Преимущества

        • Электронный тормоз двигателя
        • Блокировка оси пилы позволяет легко и быстро менять пильный диск
        • Диаметр вытяжного штуцера - 40 мм
        • Ширина рабочего стола (с расширителями) - 500 (1100) мм
        • Направляющие для продольной подачи
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество сборки
        • Есть механизм протяжки