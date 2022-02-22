Монтажная пила Makita LC1230

Преимущества

Небольшие размеры

Малый вес

Блокировка шпинделя

Двойная защитная изоляция

Бесключевое изменение угла распила

Монтажная пила Makita LC 1230 предназначена для профессионального использования, для резки металлических профилей, труб, уголков. Пила оснащена надежным двигателем мощностью 1750 Вт - для быстрого и качественного распила без сколов. Для установки угла реза не требуется специальный инструмент. Для фиксации заготовки предусмотрены быстрозажимные тиски.