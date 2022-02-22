Монтажная пила Makita LC1230
Арт. Х145256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Материал обработки
|металл
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Вес, кг
|19
- Монтажная пила Makita LC 1230 предназначена для профессионального использования, для резки металлических профилей, труб, уголков. Пила оснащена надежным двигателем мощностью 1750 Вт - для быстрого и качественного распила без сколов. Для установки угла реза не требуется специальный инструмент. Для фиксации заготовки предусмотрены быстрозажимные тиски.
Преимущества
- Небольшие размеры
- Малый вес
- Блокировка шпинделя
- Двойная защитная изоляция
- Бесключевое изменение угла распила