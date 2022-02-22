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Монтажная пила Makita LC1230
5.0
2
Найти аналог
Монтажные пилы
    Монтажная пила Makita LC1230
    Арт. Х145256
    5.0
    2
    Монтажная пила Makita LC1230
    Монтажная пила Makita LC1230
    Монтажная пила Makita LC1230
      Монтажная пила Makita LC1230
      Монтажная пила Makita LC1230
      Монтажная пила Makita LC1230

      Монтажная пила Makita LC1230

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145256
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Монтажная пила Makita LC 1230 предназначена для профессионального использования, для резки металлических профилей, труб, уголков. Пила оснащена надежным двигателем мощностью 1750 Вт - для быстрого и качественного распила без сколов. Для установки угла реза не требуется специальный инструмент. Для фиксации заготовки предусмотрены быстрозажимные тиски.

        Преимущества

        • Небольшие размеры
        • Малый вес
        • Блокировка шпинделя
        • Двойная защитная изоляция
        • Бесключевое изменение угла распила