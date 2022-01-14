Преимущества

Двойная изоляция для работы без заземления

Ограничение пускового тока для плавного запуска

Расклинивающий нож для защиты от заклинивания диска

Мощный мотор (1650 Вт) для эффективной и быстрой распилки

Возможность использования в качестве циркулярной пилы

Регулируемая глубина пропила (режим циркулярной пилы) до 40 мм

Тормоз двигателя для быстрой остановки диска

Защита от непреднамеренного пуска

Комбинированная торцовочная пила Makita LH1040 объединила в себе торцевую пилу и распиловочный станок. Инструмент предназначен для распиливания дерева, пластика и мягких металлов. Работает в двух режимах распиловки: продольной и поперечной. Также косой и наклонный рез. Наличие плавного пуска, двойной изоляции, тормоза двигателя и защиты от случайного включения дают дополнительную гарантию безопасности.