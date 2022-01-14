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Торцовочная пила Makita LH1040
5.0
1
36 759 ₽
50 390 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Makita LH1040
    Арт. Х145213
    5.0
    1
    Торцовочная пила Makita LH1040
    Торцовочная пила Makita LH1040
    Торцовочная пила Makita LH1040
    Торцовочная пила Makita LH1040
      Торцовочная пила Makita LH1040
      Торцовочная пила Makita LH1040
      Торцовочная пила Makita LH1040
      Торцовочная пила Makita LH1040

      Торцовочная пила Makita LH1040

      • -13 631 ₽
      36 759 ₽
      50 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. Х145213
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		1650
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      • -13 631 ₽
      36 759 ₽
      50 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированная торцовочная пила Makita  LH1040 объединила в себе торцевую пилу и распиловочный станок. Инструмент предназначен для распиливания дерева, пластика и мягких металлов. Работает в двух режимах распиловки: продольной и поперечной. Также косой и наклонный рез. Наличие плавного пуска, двойной изоляции, тормоза двигателя и защиты от случайного включения дают дополнительную гарантию безопасности.

        Преимущества 

        • Двойная изоляция для работы без заземления
        • Ограничение пускового тока для плавного запуска
        • Расклинивающий нож для защиты от заклинивания диска
        • Мощный мотор (1650 Вт) для эффективной и быстрой распилки
        • Возможность использования в качестве циркулярной пилы
        • Регулируемая глубина пропила (режим циркулярной пилы) до 40 мм
        • Тормоз двигателя для быстрой остановки диска
        • Защита от непреднамеренного пуска