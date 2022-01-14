Торцовочная пила Makita LH1040
Арт. Х145213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|1650
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Наклон пилы влево, град
|45
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- Комбинированная торцовочная пила Makita LH1040 объединила в себе торцевую пилу и распиловочный станок. Инструмент предназначен для распиливания дерева, пластика и мягких металлов. Работает в двух режимах распиловки: продольной и поперечной. Также косой и наклонный рез. Наличие плавного пуска, двойной изоляции, тормоза двигателя и защиты от случайного включения дают дополнительную гарантию безопасности.
Преимущества
- Двойная изоляция для работы без заземления
- Ограничение пускового тока для плавного запуска
- Расклинивающий нож для защиты от заклинивания диска
- Мощный мотор (1650 Вт) для эффективной и быстрой распилки
- Возможность использования в качестве циркулярной пилы
- Регулируемая глубина пропила (режим циркулярной пилы) до 40 мм
- Тормоз двигателя для быстрой остановки диска
- Защита от непреднамеренного пуска