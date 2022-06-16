Торцовочная пила Makita LS0815FLN служит для поперечной и наклонной резки древесины, МДФ, ламината и пластика. Мощный двигатель с прямым приводом требует меньше обслуживания и позволяет развивать скорость 5000 оборотов в минуту. Предусмотрена возможность выбора угла поворота 0-50 градусов влево и 0-60 градусов вправо. Модель оснащена выдвигающимися упорами для работы с широкими заготовками.

Преимущества