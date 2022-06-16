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Торцовочная пила Makita LS0815FLN
5.0
2
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Makita LS0815FLN
    Арт. О00000007092
    5.0
    2
    Торцовочная пила Makita LS0815FLN
    Торцовочная пила Makita LS0815FLN
    Торцовочная пила Makita LS0815FLN
    Торцовочная пила Makita LS0815FLN
    Торцовочная пила Makita LS0815FLN
    Торцовочная пила Makita LS0815FLN
    Торцовочная пила Makita LS0815FLN
      Торцовочная пила Makita LS0815FLN
      Торцовочная пила Makita LS0815FLN
      Торцовочная пила Makita LS0815FLN
      Торцовочная пила Makita LS0815FLN
      Торцовочная пила Makita LS0815FLN
      Торцовочная пила Makita LS0815FLN
      Торцовочная пила Makita LS0815FLN

      Торцовочная пила Makita LS0815FLN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007092
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		1400
      Наклон пилы влево, град
      		48
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Торцовочная пила Makita LS0815FLN служит для поперечной и наклонной резки древесины, МДФ, ламината и пластика. Мощный двигатель с прямым приводом требует меньше обслуживания и позволяет развивать скорость 5000 оборотов в минуту. Предусмотрена возможность выбора угла поворота 0-50 градусов влево и 0-60 градусов вправо. Модель оснащена выдвигающимися упорами для работы с широкими заготовками.

        Преимущества 

        • Двойная защитная изоляция
        • Пила очень проста и удобна в обращении
        • Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель
        • Обрезиненная рукоять для надежного захвата
        • Лазерный указатель обеспечивает точное выравнивание линии реза
        • Система пылеудаления для поддержания рабочего места в чистоте
        • Подсветка для оптимальной работы в слабоосвещенных помещениях
        • Предварительные углы остановки при 0, 15, 22.5, 31.6, 45 и 50 градусах (слева и справа) + 60 градусов справа