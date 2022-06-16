Торцовочная пила Makita LS0815FLN
Арт. О00000007092
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|1400
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Наклон пилы влево, град
|48
Торцовочная пила Makita LS0815FLN служит для поперечной и наклонной резки древесины, МДФ, ламината и пластика. Мощный двигатель с прямым приводом требует меньше обслуживания и позволяет развивать скорость 5000 оборотов в минуту. Предусмотрена возможность выбора угла поворота 0-50 градусов влево и 0-60 градусов вправо. Модель оснащена выдвигающимися упорами для работы с широкими заготовками.
Преимущества
- Двойная защитная изоляция
- Пила очень проста и удобна в обращении
- Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель
- Обрезиненная рукоять для надежного захвата
- Лазерный указатель обеспечивает точное выравнивание линии реза
- Система пылеудаления для поддержания рабочего места в чистоте
- Подсветка для оптимальной работы в слабоосвещенных помещениях
- Предварительные углы остановки при 0, 15, 22.5, 31.6, 45 и 50 градусах (слева и справа) + 60 градусов справа