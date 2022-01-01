Пила торцовочная Metabo KGS 254I PLUS

Преимущества

Мощный, асинхронный двигатель - бесшумная работа, нет необходимости менять щетки

Лазер для высокой точности распила

Голова пилы наклоняется в обе стороны

Выдвигающиеся дополнительные упоры для эффективной распилки больших заготовок

Фиксатор для безопасной транспортировки

Регулировка глубины реза для пропила пазов

Дополнительный пылеотвод у самого места пропила

Ременной привод

Малый вес

Торцовочная пила Metabo KGS 254 I Plus 0102540200 предназначена для наклонных, косых и продольных распилов заготовок из древесины, пластмассы и мягких металлов. Продуманный дизайн, удобное расположение органов управления и прорезиненная рукоятка обеспечивают высокий уровень комфорта при работе с инструментом. Система пылеудаления включает в себя две точки пылеотвода для более эффективного удаления стружки и пыли. Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую скорость вращения диска для качественного пропила.