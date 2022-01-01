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Пила торцовочная Metabo KGS 254I PLUS
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Торцовочные пилы
    Пила торцовочная Metabo KGS 254I PLUS
    Арт. 77777Х14557
    Пила торцовочная Metabo KGS 254I PLUS
    Пила торцовочная Metabo KGS 254I PLUS
      Пила торцовочная Metabo KGS 254I PLUS
      Пила торцовочная Metabo KGS 254I PLUS

      Пила торцовочная Metabo KGS 254I PLUS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14557

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1800
      Наклон пилы влево, град
      		46
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Торцовочная пила Metabo KGS 254 I Plus 0102540200 предназначена для наклонных, косых и продольных распилов заготовок из древесины, пластмассы и мягких металлов. Продуманный дизайн, удобное расположение органов управления и прорезиненная рукоятка обеспечивают высокий уровень комфорта при работе с инструментом. Система пылеудаления включает в себя две точки пылеотвода для более эффективного удаления стружки и пыли. Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую скорость вращения диска для качественного пропила.

        Преимущества

        • Мощный, асинхронный двигатель - бесшумная работа, нет необходимости менять щетки
        • Лазер для высокой точности распила
        • Голова пилы наклоняется в обе стороны
        • Выдвигающиеся дополнительные упоры для эффективной распилки больших заготовок
        • Фиксатор для безопасной транспортировки
        • Регулировка глубины реза для пропила пазов
        • Дополнительный пылеотвод у самого места пропила
        • Ременной привод
        • Малый вес