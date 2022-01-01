Пила торцовочная Metabo KGS 254I PLUS
Арт. 77777Х14557
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1800
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Наклон пилы влево, град
|46
- Торцовочная пила Metabo KGS 254 I Plus 0102540200 предназначена для наклонных, косых и продольных распилов заготовок из древесины, пластмассы и мягких металлов. Продуманный дизайн, удобное расположение органов управления и прорезиненная рукоятка обеспечивают высокий уровень комфорта при работе с инструментом. Система пылеудаления включает в себя две точки пылеотвода для более эффективного удаления стружки и пыли. Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую скорость вращения диска для качественного пропила.
Преимущества
- Мощный, асинхронный двигатель - бесшумная работа, нет необходимости менять щетки
- Лазер для высокой точности распила
- Голова пилы наклоняется в обе стороны
- Выдвигающиеся дополнительные упоры для эффективной распилки больших заготовок
- Фиксатор для безопасной транспортировки
- Регулировка глубины реза для пропила пазов
- Дополнительный пылеотвод у самого места пропила
- Ременной привод
- Малый вес