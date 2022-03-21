Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000 это легкий, простой в хранении и транспортировке инструмент, который всегда будет под рукой для работы с деревом. Разгоняясь до предельных оборотов диска в почти четыре тысячи витков в минуту, оснащенная шкалой на боковом упоре и лазерным прицелом над лезвием, пила обеспечивает предельно чистый, правильный разрез заготовки. При этом, она не оставляет после себя мусора - пила оснащена пылесборником, в который при работе слетают все образующиеся опилки. Мешок после заполнения можно опустошить и выстирать для повторного применения. С мощным мотором на два килоВатта пила достигает предельной глубины пропила в десять сантиметров в кратчайшие сроки. Торцовочная пила без проблем сменяет диски и щетки, и для этого пользователю не потребуется дополнительных инструментов, что экономит и силы, и время. Ограничение упора не только защищает руки мастера, но и позволяет упростить выемку пазов из инструмента после окончания работы. Оснащение плавным пусковым механизмом предохраняет электронные детали пилы от перегрева, а жесткая конструкция кожуха - защищает от ударов при падении или перевозке. Плюсом будет и то, что в корпус пилы встроены расширители стола, дающие возможность работать и с большими деревянными изделиями. Фонарик на передней части кожуха помогает при работе в помещении с плохим освещением, а лазерная указка, расположенная неподалеку от самого лезвия, укажет точное направление и место распила, что невероятно удобно для пользователей с нарушениями зрения.

Преимущества торцовочной пилы Metabo KGS 305 M 619305000:

Мобильность;

Наличие плавного пуска;

Простота демонтажа оснастки;

Укомплектованный пылесборник;

Комфорт в применении;

Ограничительный упор для безопасности;

Подсветка рабочей зоны.

Комплектация Metabo KGS 305 M 619305000: