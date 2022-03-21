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Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000
5.0
3
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000
    Арт. Х12716114
    5.0
    3
    Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000
    Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000
    Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000
    Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000
    Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000
      Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000
      Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000
      Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000
      Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000
      Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000

      Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12716114
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		2000
      Наклон пилы влево, град
      		47
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Торцовочная пила Metabo KGS 305 M 619305000 это легкий, простой в хранении и транспортировке инструмент, который всегда будет под рукой для работы с деревом. Разгоняясь до предельных оборотов диска в почти четыре тысячи витков в минуту, оснащенная шкалой на боковом упоре и лазерным прицелом над лезвием, пила обеспечивает предельно чистый, правильный разрез заготовки. При этом, она не оставляет после себя мусора - пила оснащена пылесборником, в который при работе слетают все образующиеся опилки. Мешок после заполнения можно опустошить и выстирать для повторного применения. С мощным мотором на два килоВатта пила достигает предельной глубины пропила в десять сантиметров в кратчайшие сроки. Торцовочная пила без проблем сменяет диски и щетки, и для этого пользователю не потребуется дополнительных инструментов, что экономит и силы, и время. Ограничение упора не только защищает руки мастера, но и позволяет упростить выемку пазов из инструмента после окончания работы. Оснащение плавным пусковым механизмом предохраняет электронные детали пилы от перегрева, а жесткая конструкция кожуха - защищает от ударов при падении или перевозке. Плюсом будет и то, что в корпус пилы встроены расширители стола, дающие возможность работать и с большими деревянными изделиями. Фонарик на передней части кожуха помогает при работе в помещении с плохим освещением, а лазерная указка, расположенная неподалеку от самого лезвия, укажет точное направление и место распила, что невероятно удобно для пользователей с нарушениями зрения.

        Преимущества торцовочной пилы Metabo KGS 305 M 619305000:

        • Мобильность;
        • Наличие плавного пуска;
        • Простота демонтажа оснастки;
        • Укомплектованный пылесборник;
        • Комфорт в применении;
        • Ограничительный упор для безопасности;
        • Подсветка рабочей зоны.

        Комплектация Metabo KGS 305 M 619305000:

        • Пила Metabo KGS 305 M 619305000;
        • Пильное полотно;
        • 2 встроенных расширения стола;
        • Торцовочный упор;
        • Зажим для материала;
        • Инструмент для смены пильного диска;
        • Намотка кабеля;
        • Мешок для сбора опилок;
        • Упаковка.