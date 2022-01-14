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Торцовочная пила Metabo KGS 315 Plus 0103150000
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Metabo KGS 315 Plus 0103150000
    Арт. Х1271685
    5.0
    1
    Торцовочная пила Metabo KGS 315 Plus 0103150000

      Торцовочная пила Metabo KGS 315 Plus 0103150000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1271685
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		2200
      Наклон пилы влево, град
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Торцовочная пила Metabo KGS 315 Plus 0103150000 - мощный профессиональный инструмент, предназначенный для распиливания заготовок из древесины, мягкого металла и синтетических материалов. Возможно пиление под наклоном до 46 градусов в обе стороны.

        Преимущества 

        • Мощный универсальный двигатель
        • Плавный запуск
        • VC-электроника поддерживает постоянное число оборотов под нагрузкой
        • Регулировка глубины реза для пропила пазов
        • Лазер для высокоточной распиловки
        • Голова пилы наклоняется в обе стороны
        • Дополнительный пылеотвод у самого места пропила
        • Фиксатор для безопасной транспортировки
        • Пригодна для распиливания цветных металлов