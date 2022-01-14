Преимущества

Мощный универсальный двигатель

Плавный запуск

VC-электроника поддерживает постоянное число оборотов под нагрузкой

Регулировка глубины реза для пропила пазов

Лазер для высокоточной распиловки

Голова пилы наклоняется в обе стороны

Дополнительный пылеотвод у самого места пропила

Фиксатор для безопасной транспортировки

Пригодна для распиливания цветных металлов

Торцовочная пила Metabo KGS 315 Plus 0103150000 - мощный профессиональный инструмент, предназначенный для распиливания заготовок из древесины, мягкого металла и синтетических материалов. Возможно пиление под наклоном до 46 градусов в обе стороны.