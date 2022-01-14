Торцовочная пила Metabo KGS 315 Plus 0103150000
Арт. Х1271685
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|2200
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Наклон пилы влево, град
|46
- Торцовочная пила Metabo KGS 315 Plus 0103150000 - мощный профессиональный инструмент, предназначенный для распиливания заготовок из древесины, мягкого металла и синтетических материалов. Возможно пиление под наклоном до 46 градусов в обе стороны.
Преимущества
- Мощный универсальный двигатель
- Плавный запуск
- VC-электроника поддерживает постоянное число оборотов под нагрузкой
- Регулировка глубины реза для пропила пазов
- Лазер для высокоточной распиловки
- Голова пилы наклоняется в обе стороны
- Дополнительный пылеотвод у самого места пропила
- Фиксатор для безопасной транспортировки
- Пригодна для распиливания цветных металлов