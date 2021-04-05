Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000 имеет корпус из алюминиевого литья, что гарантирует долгий срок службы. Надежную фиксацию заготовки сверху и впереди обеспечивают специальные зажимы. Для работы в местах с плохим освещением в пиле предусмотрена светодиодная подсветка, а для высокой точности пиления - лазерный указатель. D-образная рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы. Рабочее место всегда останется чистым, так как модель оснащена мешком для сбора опилок.

Преимущества