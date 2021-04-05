Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
Арт. 77777Х145866
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1100
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Наклон пилы влево, град
|47
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Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000 имеет корпус из алюминиевого литья, что гарантирует долгий срок службы. Надежную фиксацию заготовки сверху и впереди обеспечивают специальные зажимы. Для работы в местах с плохим освещением в пиле предусмотрена светодиодная подсветка, а для высокой точности пиления - лазерный указатель. D-образная рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы. Рабочее место всегда останется чистым, так как модель оснащена мешком для сбора опилок.
Преимущества
- Прочная конструкция (корпус из алюминиевого литья) - для долгого срока службы
- Блокировка пильной головки
- Простая транспортировка
- Лёгкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Лазерная направляющая - для точности реза
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Встроенная подсветка - для освещения места реза
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала обеспечивает надежную фиксацию заготовки сверху или впереди
- Блокировка шпинделя - для простой замены пильного диска