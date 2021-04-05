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Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
3.8
35
16 699 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
    Арт. 77777Х145866
    3.8
    35
    Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
    Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
    Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
    Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
    Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
    Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
    Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
    Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
    Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
      Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
      Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
      Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
      Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
      Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
      Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
      Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
      Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000
      Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000

      Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000

      16 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. 77777Х145866
      3.8
      35

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1100
      Наклон пилы влево, град
      		47
      Все характеристики
      16 699 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut 619216000 имеет корпус из алюминиевого литья, что гарантирует долгий срок службы. Надежную фиксацию заготовки сверху и впереди обеспечивают специальные зажимы. Для работы в местах с плохим освещением в пиле предусмотрена светодиодная подсветка, а для высокой точности пиления - лазерный указатель. D-образная рукоятка с мягкими накладками - для комфортной работы. Рабочее место всегда останется чистым, так как модель оснащена мешком для сбора опилок.

        Преимущества 

        • Прочная конструкция (корпус из алюминиевого литья) - для долгого срока службы
        • Блокировка пильной головки
        • Простая транспортировка
        • Лёгкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
        • Лазерная направляющая - для точности реза
        • Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
        • Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
        • Встроенная подсветка - для освещения места реза
        • Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
        • Зажим для материала обеспечивает надежную фиксацию заготовки сверху или впереди
        • Блокировка шпинделя - для простой замены пильного диска