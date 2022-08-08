Пила торцовочная Metabo KS 305 PLUS 0103050100

Торцовочная пила Metabo KS 305 PLUS 0103050100 предназначена для распиливания с высокой точностью заготовок из древесины, древесных производных и пластиковых панелей. Возможен распил со скосом и под углом от 0 до 47 градусов в обе стороны. Надежный двигатель мощностью 2 кВт обеспечивает высокий крутящий момент диска для быстрого и точного пропила без сколов и трещин. Продуманный дизайн и удобное расположение рабочих элементов придают дополнительный комфорт работе с этой пилой.



Преимущества