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Пила торцовочная Metabo KS 305 PLUS 0103050100
5.0
1
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Торцовочные пилы
    Пила торцовочная Metabo KS 305 PLUS 0103050100
    Арт. Х145339
    5.0
    1
    Пила торцовочная Metabo KS 305 PLUS 0103050100
    Пила торцовочная Metabo KS 305 PLUS 0103050100
      Пила торцовочная Metabo KS 305 PLUS 0103050100
      Пила торцовочная Metabo KS 305 PLUS 0103050100

      Пила торцовочная Metabo KS 305 PLUS 0103050100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145339
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		2000
      Наклон пилы влево, град
      		47
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Торцовочная пила Metabo KS 305 PLUS 0103050100 предназначена для распиливания с высокой точностью заготовок из древесины, древесных производных и пластиковых панелей. Возможен распил со скосом и под углом от 0 до 47 градусов в обе стороны. Надежный двигатель мощностью 2 кВт обеспечивает высокий крутящий момент диска для быстрого и точного пропила без сколов и трещин. Продуманный дизайн и  удобное расположение рабочих элементов придают дополнительный комфорт работе с этой пилой.

        Преимущества

        • Лазерный маркер для высокой точности распилки
        • Струбцина для зажатия заготовки в любом положении: вертикальном и горизонтальном
        • Мощный двигатель (2 кВт)
        • Эффективная система удаления опилок в мешок-пылесборник
        • Головка пилы наклоняется в обе стороны на 47 градусов
        • Расширения стола для работы с длинными заготовками
        • Функциональный дизайн, подходит и для правшей и для левшей
        • Фиксатор для безопасной сохранной транспортировки
        • Боковые рукоятки для переноски
        • Богатая комплектация