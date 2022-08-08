Пила торцовочная Metabo KS 305 PLUS 0103050100
Арт. Х145339
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|2000
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Наклон пилы влево, град
|47
- Торцовочная пила Metabo KS 305 PLUS 0103050100 предназначена для распиливания с высокой точностью заготовок из древесины, древесных производных и пластиковых панелей. Возможен распил со скосом и под углом от 0 до 47 градусов в обе стороны. Надежный двигатель мощностью 2 кВт обеспечивает высокий крутящий момент диска для быстрого и точного пропила без сколов и трещин. Продуманный дизайн и удобное расположение рабочих элементов придают дополнительный комфорт работе с этой пилой.
Преимущества
- Лазерный маркер для высокой точности распилки
- Струбцина для зажатия заготовки в любом положении: вертикальном и горизонтальном
- Мощный двигатель (2 кВт)
- Эффективная система удаления опилок в мешок-пылесборник
- Головка пилы наклоняется в обе стороны на 47 градусов
- Расширения стола для работы с длинными заготовками
- Функциональный дизайн, подходит и для правшей и для левшей
- Фиксатор для безопасной сохранной транспортировки
- Боковые рукоятки для переноски
- Богатая комплектация