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Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
5.0
2
15 990 ₽
20 790 ₽
Торцовочные пилы
  • Персональная скидка
Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
Арт. О00000001169
5.0
2
Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
  • Персональная скидка
Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865

Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -4 800 ₽
15 990 ₽
20 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
Арт. О00000001169
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Мощность, Вт
1500
Наклон пилы влево, град
45
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -4 800 ₽
15 990 ₽
20 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865 служит для распиливания и выборки материала из заготовок. Имеет метрическую разметку для более удобной работы. Лазерный указатель повышает точность пропила. Функция блокировки шпинделя позволяет легко менять пильные диски. Специальные зажимы обеспечивают надежную фиксацию заготовки спереди и сверху.

    Преимущества 

    • Возможность жесткой фиксации
    • Функция протяжки для обработки крупных заготовок
    • Прорезиненный морозостойкий кабель, устойчивый к перегибам
    • Прочный литой корпус для долгого срока службы
    • D-образная рукоятка с мягкими накладками для комфортной работы
    • Благодаря системе пылеудаления рабочее место будет оставаться чистым