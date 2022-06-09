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Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865
Арт. О00000001169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|1500
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Наклон пилы влево, град
|45
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Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865 служит для распиливания и выборки материала из заготовок. Имеет метрическую разметку для более удобной работы. Лазерный указатель повышает точность пропила. Функция блокировки шпинделя позволяет легко менять пильные диски. Специальные зажимы обеспечивают надежную фиксацию заготовки спереди и сверху.
Преимущества
- Возможность жесткой фиксации
- Функция протяжки для обработки крупных заготовок
- Прорезиненный морозостойкий кабель, устойчивый к перегибам
- Прочный литой корпус для долгого срока службы
- D-образная рукоятка с мягкими накладками для комфортной работы
- Благодаря системе пылеудаления рабочее место будет оставаться чистым