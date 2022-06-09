Торцовочная пила Patriot MS 215 190301865 служит для распиливания и выборки материала из заготовок. Имеет метрическую разметку для более удобной работы. Лазерный указатель повышает точность пропила. Функция блокировки шпинделя позволяет легко менять пильные диски. Специальные зажимы обеспечивают надежную фиксацию заготовки спереди и сверху.

Преимущества