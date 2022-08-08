Пила торцовочная Sturm MS5525T

Комбинированная торцовочная пила Sturm MS5525T предназначена для поперечного, продольного, углового и наклонного пиления заготовок из древесины, пластика и алюминия. Для работы данной пилой используют пильный диск диаметром 255 мм, количеством зубьев не менее 60. Мощность двигателя составляет 2000 Вт., что позволяет развивать до 5000 оборотов в минуту. Весит комбинированная пила 17.9 кг.



Преимущества