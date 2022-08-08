Пила торцовочная Sturm MS5525T
Арт. 77777Х145893
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|2000
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Наклон пилы влево, град
|45
- Комбинированная торцовочная пила Sturm MS5525T предназначена для поперечного, продольного, углового и наклонного пиления заготовок из древесины, пластика и алюминия. Для работы данной пилой используют пильный диск диаметром 255 мм, количеством зубьев не менее 60. Мощность двигателя составляет 2000 Вт., что позволяет развивать до 5000 оборотов в минуту. Весит комбинированная пила 17.9 кг.
Преимущества
- Расклинивающий нож для безопасности пиления
- Разнообразие режимов резки
- Система пылеудаления с пылесборником