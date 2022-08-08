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Пила торцовочная Sturm MS5525T
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Пила торцовочная Sturm MS5525T
    Арт. 77777Х145893
    5.0
    1
    Пила торцовочная Sturm MS5525T
    Пила торцовочная Sturm MS5525T
    Пила торцовочная Sturm MS5525T
      Пила торцовочная Sturm MS5525T
      Пила торцовочная Sturm MS5525T
      Пила торцовочная Sturm MS5525T

      Пила торцовочная Sturm MS5525T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х145893
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2000
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Комбинированная торцовочная пила Sturm MS5525T предназначена для поперечного, продольного, углового и наклонного пиления заготовок из древесины, пластика и алюминия. Для работы данной пилой используют пильный диск диаметром 255 мм, количеством зубьев не менее 60. Мощность двигателя составляет 2000 Вт., что позволяет развивать до 5000 оборотов в минуту. Весит комбинированная пила 17.9 кг.

        Преимущества

        • Расклинивающий нож для безопасности пиления
        • Разнообразие режимов резки
        • Система пылеудаления с пылесборником