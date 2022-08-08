Торцевая пила Ставр ПТ-255/2000М
Арт. О00000025245
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Мощность, Вт
|2000
|
Наклон пилы влево, град
|45
- Торцевая пила Ставр ПТ-255/2000М используется для прямого и поперечного пиления заготовок из древесины. Легкий доступ к щеткам предусматривает их самостоятельную замену без обращения в сервисный центр. Можно подключать пылесос или пылесборный мешок, что позволяет поддерживать чистоту рабочего места.
Преимущества
- Большой алюминиевый стол гарантирует лучшую фиксацию обрабатываемого материала
- Удобная рукоятка - для комфортной работы
- Для распила широких заготовок предусмотрены удлинители стола
- Наличие внешнего щеточного узла позволяет самостоятельно заменить изношенные щетки