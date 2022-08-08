Преимущества

Большой алюминиевый стол гарантирует лучшую фиксацию обрабатываемого материала

Удобная рукоятка - для комфортной работы

Для распила широких заготовок предусмотрены удлинители стола

Наличие внешнего щеточного узла позволяет самостоятельно заменить изношенные щетки

Торцевая пила Ставр ПТ-255/2000М используется для прямого и поперечного пиления заготовок из древесины. Легкий доступ к щеткам предусматривает их самостоятельную замену без обращения в сервисный центр. Можно подключать пылесос или пылесборный мешок, что позволяет поддерживать чистоту рабочего места.