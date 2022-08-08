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Торцевая пила Ставр ПТ-255/2000М
5.0
1
16 990 ₽
22 770 ₽
Торцовочные пилы
    Торцевая пила Ставр ПТ-255/2000М
    Арт. О00000025245
    5.0
    1
    Торцевая пила Ставр ПТ-255/2000М

      Торцевая пила Ставр ПТ-255/2000М

      • -5 780 ₽
      16 990 ₽
      22 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. О00000025245
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2000
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      • -5 780 ₽
      16 990 ₽
      22 770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Торцевая пила Ставр ПТ-255/2000М используется для прямого и поперечного пиления заготовок из древесины. Легкий доступ к щеткам предусматривает их самостоятельную замену без обращения в сервисный центр. Можно подключать пылесос или пылесборный мешок, что позволяет поддерживать чистоту рабочего места.

        Преимущества

        • Большой алюминиевый стол гарантирует лучшую фиксацию обрабатываемого материала
        • Удобная рукоятка - для комфортной работы
        • Для распила широких заготовок предусмотрены удлинители стола
        • Наличие внешнего щеточного узла позволяет самостоятельно заменить изношенные щетки