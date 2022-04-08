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Пила торцовая DeWalt DW 777
5.0
2
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Пила торцовая DeWalt DW 777
    Арт. 77777Х145886
    5.0
    2
    Пила торцовая DeWalt DW 777

      Пила торцовая DeWalt DW 777

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х145886
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		1800
      Наклон пилы влево, град
      		48
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Торцовочная пила DeWalt DW 777 - профессиональный инструмент мощностью 1.8 кВт, предназначенный для интенсивной эксплуатации. Пила выделяется малым весом и компактностью. Эффективная система пылеудаления защищает оператора от мелкой стружки и древесной пыли, сохраняя рабочее место в чистоте. Благодаря скользящим направляющим эта пила может работать с заготовками шириной до 190 мм.

        Преимущества 

        • Распиловочный стол можно закрепить на верстаке при помощи болтов
        • Компактность
        • Мощный электродвигатель
        • Удобные шкалы углов и глубины пропила
        • Эффективная система удаления пыли и стружки
        • Выдвижные направляющие для реза широких заготовок и удобной транспортировки