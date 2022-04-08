Пила торцовая DeWalt DW 777

Преимущества

Распиловочный стол можно закрепить на верстаке при помощи болтов

Компактность

Мощный электродвигатель

Удобные шкалы углов и глубины пропила

Эффективная система удаления пыли и стружки

Выдвижные направляющие для реза широких заготовок и удобной транспортировки



Торцовочная пила DeWalt DW 777 - профессиональный инструмент мощностью 1.8 кВт, предназначенный для интенсивной эксплуатации. Пила выделяется малым весом и компактностью. Эффективная система пылеудаления защищает оператора от мелкой стружки и древесной пыли, сохраняя рабочее место в чистоте. Благодаря скользящим направляющим эта пила может работать с заготовками шириной до 190 мм.