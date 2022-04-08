Пила торцовая DeWalt DW 777
Арт. 77777Х145886
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|1800
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Наклон пилы влево, град
|48
- Торцовочная пила DeWalt DW 777 - профессиональный инструмент мощностью 1.8 кВт, предназначенный для интенсивной эксплуатации. Пила выделяется малым весом и компактностью. Эффективная система пылеудаления защищает оператора от мелкой стружки и древесной пыли, сохраняя рабочее место в чистоте. Благодаря скользящим направляющим эта пила может работать с заготовками шириной до 190 мм.
Преимущества
- Распиловочный стол можно закрепить на верстаке при помощи болтов
- Компактность
- Мощный электродвигатель
- Удобные шкалы углов и глубины пропила
- Эффективная система удаления пыли и стружки
- Выдвижные направляющие для реза широких заготовок и удобной транспортировки