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Торцовочная пила Stanley STSM1510
5.0
2
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Stanley STSM1510
    Арт. Х12716113
    5.0
    2
    Торцовочная пила Stanley STSM1510

      Торцовочная пила Stanley STSM1510

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12716113
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		1500
      Наклон пилы влево, град
      		47
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Торцовочная пила Stanley STSM1510 применяется для создания продольных и поперечных пропилов в древесине. Она имеет мощный двигатель 1500 Вт, что гарантирует отличную производительность. Для более быстрой и эффективной работы предусмотрено 9 предустановок на часто используемые углы пиления. Благодаря наличию специального кожуха значительно снижена травмоопасность.

        Преимущества 

        • Эргономичная рукоятка обеспечит максимальный контроль
        • Высокий упор позволяет производить пиление с повышенной точностью
        • Пылесборный мешок эффективно собирает опилки во время работы
        • Хорошо читаемая разметка углов поворота придаст точность при выполнении операций
        • Рабочий стол, а также части рабочего механизма выполнены из алюминиевого сплава