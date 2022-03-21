Торцовочная пила Stanley STSM1510
Арт. Х12716113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|1500
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Наклон пилы влево, град
|47
- Торцовочная пила Stanley STSM1510 применяется для создания продольных и поперечных пропилов в древесине. Она имеет мощный двигатель 1500 Вт, что гарантирует отличную производительность. Для более быстрой и эффективной работы предусмотрено 9 предустановок на часто используемые углы пиления. Благодаря наличию специального кожуха значительно снижена травмоопасность.
Преимущества
- Эргономичная рукоятка обеспечит максимальный контроль
- Высокий упор позволяет производить пиление с повышенной точностью
- Пылесборный мешок эффективно собирает опилки во время работы
- Хорошо читаемая разметка углов поворота придаст точность при выполнении операций
- Рабочий стол, а также части рабочего механизма выполнены из алюминиевого сплава