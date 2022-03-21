Преимущества

Эргономичная рукоятка обеспечит максимальный контроль

Высокий упор позволяет производить пиление с повышенной точностью

Пылесборный мешок эффективно собирает опилки во время работы

Хорошо читаемая разметка углов поворота придаст точность при выполнении операций

Рабочий стол, а также части рабочего механизма выполнены из алюминиевого сплава

Торцовочная пила Stanley STSM1510 применяется для создания продольных и поперечных пропилов в древесине. Она имеет мощный двигатель 1500 Вт, что гарантирует отличную производительность. Для более быстрой и эффективной работы предусмотрено 9 предустановок на часто используемые углы пиления. Благодаря наличию специального кожуха значительно снижена травмоопасность.