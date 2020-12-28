Преимущества

Оснащена мощным электрическим однофазным коллекторным двигателям с двойной изоляцией

Имеет прозрачный (в виде окошка) индикатором уровня масла, что обеспечивает лучший контроль за наличием цепного масла в пиле

Пила снабжена высококачественной цепью, снижающей риск отскока и его интенсивность, благодаря специально разработанным контурным звеньям

Задняя ручка, с расширенным защитным экраном, который защищает руки от травм в случае разрыва цепи, а также от царапин ветками и сучьями во время работы

Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500 предназначена для использования в частном хозяйстве и огороде. Несмотря на малый вес и размер, способна перепилить доски и обрезать ветки деревьев.