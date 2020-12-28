Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500
Арт. О00000007412
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1500
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Длина шины, дюйм
|14
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Количество звеньев, шт
|52
- Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500 предназначена для использования в частном хозяйстве и огороде. Несмотря на малый вес и размер, способна перепилить доски и обрезать ветки деревьев.
Преимущества
- Оснащена мощным электрическим однофазным коллекторным двигателям с двойной изоляцией
- Имеет прозрачный (в виде окошка) индикатором уровня масла, что обеспечивает лучший контроль за наличием цепного масла в пиле
- Пила снабжена высококачественной цепью, снижающей риск отскока и его интенсивность, благодаря специально разработанным контурным звеньям
- Задняя ручка, с расширенным защитным экраном, который защищает руки от травм в случае разрыва цепи, а также от царапин ветками и сучьями во время работы