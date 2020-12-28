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Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500
5.0
1
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500
    Арт. О00000007412
    5.0
    1
    Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500
    Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500
    Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500
    Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500
    Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500
      Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500
      Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500
      Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500
      Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500
      Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500

      Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007412
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1500
      Длина шины, дюйм
      		14
      Количество звеньев, шт
      		52
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пила цепная электрическая Redverg Basic EC-1500 предназначена для использования в частном хозяйстве и огороде. Несмотря на малый вес и размер, способна перепилить доски и обрезать ветки деревьев.

        Преимущества

        • Оснащена мощным электрическим однофазным коллекторным двигателям с двойной изоляцией 
        • Имеет прозрачный (в виде окошка) индикатором уровня масла, что обеспечивает лучший контроль за наличием цепного масла в пиле 
        • Пила снабжена высококачественной цепью, снижающей риск отскока и его интенсивность, благодаря специально разработанным контурным звеньям 
        • Задняя ручка, с расширенным защитным экраном, который защищает руки от травм в случае разрыва цепи, а также от царапин ветками и сучьями во время работы