Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пилка по дереву и металлу Bosch BIM DIY 2.609.256.945
5.0
2
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Пилка по дереву и металлу Bosch BIM DIY 2.609.256.945
    Арт. X131715101
    5.0
    2
    Пилка по дереву и металлу Bosch BIM DIY 2.609.256.945
    Пилка по дереву и металлу Bosch BIM DIY 2.609.256.945
      Пилка по дереву и металлу Bosch BIM DIY 2.609.256.945
      Пилка по дереву и металлу Bosch BIM DIY 2.609.256.945

      Пилка по дереву и металлу Bosch BIM DIY 2.609.256.945

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131715101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружное пильное полотно BOSCH Wood and Metal 2609256945 предназначен для глубокого врезного пиления в массиве древесины (например для установки вентиляционной решетки), абразивных древесных материалах, полимерных материалах. Подходит для резки труб и профилей небольшого диаметра из цветных металлов, а также резки гвоздей из незакалённой стали, шурупов и стальных профилей небольшого диаметра.