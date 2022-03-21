Пилка по дереву и металлу Bosch BIM DIY 2.609.256.945
Арт. X131715101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|насадка для МФИ
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Количество предметов, шт
|1
- Погружное пильное полотно BOSCH Wood and Metal 2609256945 предназначен для глубокого врезного пиления в массиве древесины (например для установки вентиляционной решетки), абразивных древесных материалах, полимерных материалах. Подходит для резки труб и профилей небольшого диаметра из цветных металлов, а также резки гвоздей из незакалённой стали, шурупов и стальных профилей небольшого диаметра.