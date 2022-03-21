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Сегментированный пильный диск по дереву, металлу Bosch BIM 85 2.609.256.943
5.0
2
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Сегментированный пильный диск по дереву, металлу Bosch BIM 85 2.609.256.943
    Арт. X131715100
    5.0
    2
    Сегментированный пильный диск по дереву, металлу Bosch BIM 85 2.609.256.943
    Сегментированный пильный диск по дереву, металлу Bosch BIM 85 2.609.256.943
      Сегментированный пильный диск по дереву, металлу Bosch BIM 85 2.609.256.943
      Сегментированный пильный диск по дереву, металлу Bosch BIM 85 2.609.256.943

      Сегментированный пильный диск по дереву, металлу Bosch BIM 85 2.609.256.943

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131715100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск Bosch 2609256943 используется в универсальной машине PMF. Он изготовлен из биметалла (BIM) и предназначен для пиления дерева и металла. Применяют при строительных и ремонтных работах. 

        Преимущества

        • Идеальный выбор для перекрытия полов
        • Биметаллическая технология для долгого срока службы
        • Подрезка небольших профилей по длине (например, алюминиевых полосок напольного покрытия)
        • Подрезка дверных рам по длине у пола (мягкая и твердая древесина, шпонированные панели, пластиковые ламинированные плиты)
        • Распиливание ламината/паркета (например, для установки перегородки) или подрезка небольших профилей по длине (например, алюминиевых полосок напольного покрытия)
        • Передача максимального усилия с помощью системы трехмерной быстрой фиксации (SDS)
        • Ширина резки — 2,2 мм, толщина основы полотна — 1,5 мм