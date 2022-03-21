Сегментированный пильный диск по дереву, металлу Bosch BIM 85 2.609.256.943
Арт. X131715100
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Швейцария
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип комплектующего
|насадка для МФИ
|
Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск Bosch 2609256943 используется в универсальной машине PMF. Он изготовлен из биметалла (BIM) и предназначен для пиления дерева и металла. Применяют при строительных и ремонтных работах.
Преимущества
- Идеальный выбор для перекрытия полов
- Биметаллическая технология для долгого срока службы
- Подрезка небольших профилей по длине (например, алюминиевых полосок напольного покрытия)
- Подрезка дверных рам по длине у пола (мягкая и твердая древесина, шпонированные панели, пластиковые ламинированные плиты)
- Распиливание ламината/паркета (например, для установки перегородки) или подрезка небольших профилей по длине (например, алюминиевых полосок напольного покрытия)
- Передача максимального усилия с помощью системы трехмерной быстрой фиксации (SDS)
- Ширина резки — 2,2 мм, толщина основы полотна — 1,5 мм
- Идеальный выбор для перекрытия полов