Сегментированный пильный диск по дереву, металлу Bosch BIM 85 2.609.256.943

Преимущества

Идеальный выбор для перекрытия полов



Биметаллическая технология для долгого срока службы



Подрезка небольших профилей по длине (например, алюминиевых полосок напольного покрытия)



Подрезка дверных рам по длине у пола (мягкая и твердая древесина, шпонированные панели, пластиковые ламинированные плиты)



Распиливание ламината/паркета (например, для установки перегородки) или подрезка небольших профилей по длине (например, алюминиевых полосок напольного покрытия)



Передача максимального усилия с помощью системы трехмерной быстрой фиксации (SDS)



Ширина резки — 2,2 мм, толщина основы полотна — 1,5 мм

Пильный диск Bosch 2609256943 используется в универсальной машине PMF. Он изготовлен из биметалла (BIM) и предназначен для пиления дерева и металла. Применяют при строительных и ремонтных работах.