Пилка Bosch BIM HARDWOOD DIY 32х40 Д/PMF 2.609.256.946
Арт. X131715102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|насадка для МФИ
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Количество предметов, шт
|1
- Пилка Bosch BIM HARDWOOD DIY 32х40 Д/PMF 2.609.256.946 применяется для точных погружных пропилов в твердой древесине.
Преимущества
- Материал BIM (биметалл)
- Пиление и резка – врезное пиление и пиление заподлицо в труднодоступных местах
- Подрезание гвоздей заподлицо с поверхностью
- Подрезание медных труб заподлицо с поверхностью
- Врезное пиление в гипсокартонных плитах