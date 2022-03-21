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Пилка Bosch BIM HARDWOOD DIY 32х40 Д/PMF 2.609.256.946
5.0
2
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Пилка Bosch BIM HARDWOOD DIY 32х40 Д/PMF 2.609.256.946
    Арт. X131715102
    5.0
    2
    Пилка Bosch BIM HARDWOOD DIY 32х40 Д/PMF 2.609.256.946
    Пилка Bosch BIM HARDWOOD DIY 32х40 Д/PMF 2.609.256.946
      Пилка Bosch BIM HARDWOOD DIY 32х40 Д/PMF 2.609.256.946
      Пилка Bosch BIM HARDWOOD DIY 32х40 Д/PMF 2.609.256.946

      Пилка Bosch BIM HARDWOOD DIY 32х40 Д/PMF 2.609.256.946

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131715102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилка Bosch BIM HARDWOOD DIY 32х40 Д/PMF 2.609.256.946 применяется для точных погружных пропилов в твердой древесине.

        Преимущества

        • Материал BIM (биметалл)
        • Пиление и резка – врезное пиление и пиление заподлицо в труднодоступных местах
        • Подрезание гвоздей заподлицо с поверхностью
        • Подрезание медных труб заподлицо с поверхностью
        • Врезное пиление в гипсокартонных плитах