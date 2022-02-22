Пилка для лобзика Bosch 2.608.631.010 (T101A, HSS, 5 шт.)

Преимущества

Изготовлена пилка из быстрорежущей (HSS) стали, а ее шлифованные зубья расположены под свободным углом

Хвостовик пилки с одним упором

Пилки T101A BOSCH 2.608.631.010 используются с лобзиком при работе по плексигласу и поликарбонату (толщиной от 2 до 20 мм).