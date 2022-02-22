Пилка для лобзика Bosch 2.608.631.010 (T101A, HSS, 5 шт.)
Арт. 77777X9009134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для керамики, для стекла
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Рабочая длина, мм
|74
- Пилки T101A BOSCH 2.608.631.010 используются с лобзиком при работе по плексигласу и поликарбонату (толщиной от 2 до 20 мм).
Преимущества
- Изготовлена пилка из быстрорежущей (HSS) стали, а ее шлифованные зубья расположены под свободным углом
- Хвостовик пилки с одним упором