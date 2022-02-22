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Пилка для лобзика Bosch 2.608.631.010 (T101A, HSS, 5 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилка для лобзика Bosch 2.608.631.010 (T101A, HSS, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009134
    5.0
    2
    Пилка для лобзика Bosch 2.608.631.010 (T101A, HSS, 5 шт.)

      Пилка для лобзика Bosch 2.608.631.010 (T101A, HSS, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009134
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для керамики, для стекла
      Рабочая длина, мм
      		74
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки T101A BOSCH 2.608.631.010 используются с лобзиком при работе по плексигласу и поликарбонату (толщиной от 2 до 20 мм).

        Преимущества

        • Изготовлена пилка из быстрорежущей (HSS) стали, а ее шлифованные зубья расположены под свободным углом
        • Хвостовик пилки с одним упором