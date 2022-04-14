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Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
5.0
1
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
    Арт. 77777X9009136
    5.0
    1
    Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009136
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		106
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки BOSCH 2.608.634.241 используются в лобзиках для работы по тонкому листовому и перфорированному металлу, толщина которого от 1 до 3 мм, алюминиевому профилю (диаметром не более 65 мм).

        Преимущества

        • Пильное полотно изготовлено из биметалла и имеет волнистые, фрезерованные зубья
        • Оснастка прочная на разрыв и служит очень долго