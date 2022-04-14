Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)

Преимущества

Пильное полотно изготовлено из биметалла и имеет волнистые, фрезерованные зубья

Оснастка прочная на разрыв и служит очень долго

Пилки BOSCH 2.608.634.241 используются в лобзиках для работы по тонкому листовому и перфорированному металлу, толщина которого от 1 до 3 мм, алюминиевому профилю (диаметром не более 65 мм).