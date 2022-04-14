Пилки для лобзика Bosch T 318 AF, BIM 2.608.634.241 (5 шт.)
Арт. 77777X9009136
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для металла
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Рабочая длина, мм
|106
- Пилки BOSCH 2.608.634.241 используются в лобзиках для работы по тонкому листовому и перфорированному металлу, толщина которого от 1 до 3 мм, алюминиевому профилю (диаметром не более 65 мм).
Преимущества
- Пильное полотно изготовлено из биметалла и имеет волнистые, фрезерованные зубья
- Оснастка прочная на разрыв и служит очень долго