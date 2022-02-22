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Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.897 (T101AIF, BIM, 5 шт.)
5.0
3
1 300 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.897 (T101AIF, BIM, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009118
    5.0
    3
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.897 (T101AIF, BIM, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.897 (T101AIF, BIM, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.897 (T101AIF, BIM, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.897 (T101AIF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.897 (T101AIF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.897 (T101AIF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.897 (T101AIF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.897 (T101AIF, BIM, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.897 (T101AIF, BIM, 5 шт.)

      1 300 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009118
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		77
      Все характеристики
      1 300 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильные полотна BOSCH 2.608.634.897 применяются в лобзиках для распила твердой древесины, ламината, плит с покрытием/HPL, стеклопластика, диаметр которого не более 30 мм. Биметаллические пилки с остроконечными шлифованными зубьями, расположенными под свободными углом, позволяют производить чистый пропил без разрыва материала.

        Преимущества

        • Гладко шлифованные зубья с телом сужающейся формы обеспечивают ровный результат
        • Биметалл: полностью закаленная полоска зубьев из HSS и корпус из высокоэластичной HCS для твердых материалов
        • Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком