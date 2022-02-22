Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.897 (T101AIF, BIM, 5 шт.)

Преимущества

Гладко шлифованные зубья с телом сужающейся формы обеспечивают ровный результат

Биметалл: полностью закаленная полоска зубьев из HSS и корпус из высокоэластичной HCS для твердых материалов

Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком

Пильные полотна BOSCH 2.608.634.897 применяются в лобзиках для распила твердой древесины, ламината, плит с покрытием/HPL, стеклопластика, диаметр которого не более 30 мм. Биметаллические пилки с остроконечными шлифованными зубьями, расположенными под свободными углом, позволяют производить чистый пропил без разрыва материала.