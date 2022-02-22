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Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.234 (T101BF, BIM, 5 шт.)
5.0
2
1 628 ₽
2 100 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.234 (T101BF, BIM, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009137
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.234 (T101BF, BIM, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.234 (T101BF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.234 (T101BF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.234 (T101BF, BIM, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.234 (T101BF, BIM, 5 шт.)

      • -472 ₽
      1 628 ₽
      2 100 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009137
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		74
      Все характеристики
      • -472 ₽
      1 628 ₽
      2 100 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки Т101ВF BOSCH 2.608.634.234 используются в лобзиках. Они изготовлены из биметалла (BIM), такой сплав отвечает самым высоким требованиям, и служат в несколько раз дольше, чем полотна из углеродистой или быстрорежущей стали. Применяют при работе по твердой древесине, ламинату, плитам с покрытием (толщиной от 3 до 30 мм) и эпоксидным материалам (диаметром не более 30 мм).

        Преимущества

        • Изготовлены из биметалла (BIM)
        • Расположенные под свободным углом шлифованные зубья позволяют выполнять чистый пропил