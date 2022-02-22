Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.234 (T101BF, BIM, 5 шт.)

Преимущества

Изготовлены из биметалла (BIM)

Расположенные под свободным углом шлифованные зубья позволяют выполнять чистый пропил

Пилки Т101ВF BOSCH 2.608.634.234 используются в лобзиках. Они изготовлены из биметалла (BIM), такой сплав отвечает самым высоким требованиям, и служат в несколько раз дольше, чем полотна из углеродистой или быстрорежущей стали. Применяют при работе по твердой древесине, ламинату, плитам с покрытием (толщиной от 3 до 30 мм) и эпоксидным материалам (диаметром не более 30 мм).