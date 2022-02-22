Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.032 (T101D, HSS, 5 шт.)

Преимущества

Шлифованные зубья, под свободным углом

В упаковке 5 полотен

Пилка Bosch 2.608.630.032 применяется совместно с лобзиками Бош и др. Пилка изготовлена из высокоуглеродистой стали HCS и предназначена для прямых пропилов в мягкой древесине, ДСП, столярных плитах, ДВП (10-45 мм). Это полотно позволяет начинать работу с середины заготовки.