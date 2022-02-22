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Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.032 (T101D, HSS, 5 шт.)
4.3
4
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.032 (T101D, HSS, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009113
    4.3
    4
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.032 (T101D, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.032 (T101D, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.032 (T101D, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.032 (T101D, HSS, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.032 (T101D, HSS, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009113
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		74
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилка Bosch 2.608.630.032 применяется совместно с лобзиками Бош и др. Пилка изготовлена из высокоуглеродистой стали HCS и предназначена для прямых пропилов в мягкой древесине, ДСП, столярных плитах, ДВП (10-45 мм). Это полотно позволяет начинать работу с середины заготовки.

        Преимущества

        • Шлифованные зубья, под свободным углом
        • В упаковке 5 полотен