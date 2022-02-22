Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.032 (T101D, HSS, 5 шт.)
Арт. 77777X9009113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|74
- Пилка Bosch 2.608.630.032 применяется совместно с лобзиками Бош и др. Пилка изготовлена из высокоуглеродистой стали HCS и предназначена для прямых пропилов в мягкой древесине, ДСП, столярных плитах, ДВП (10-45 мм). Это полотно позволяет начинать работу с середины заготовки.
Преимущества
- Шлифованные зубья, под свободным углом
- В упаковке 5 полотен