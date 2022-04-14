Пилки для лобзика Bosch T 102 H CleanPVC 2.608.667.446 (5 шт.)

Преимущества

Изделия изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS

Хвостовик с одним упором

Шлифованные зубья выполнены под свободным углом

Пилки CleanPVC Bosch 2608667446 являются расходным материалом для лобзиков и предназначены для чистых пропилов в полимерных материалах, таких как плиты, профили и стержни из ПП и ПЭ (3-30 или <30 мм).