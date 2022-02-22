Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.014 (T118B, HSS, 5 шт.)
5.0
2
416 ₽
640 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.014 (T118B, HSS, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009121
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.014 (T118B, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.014 (T118B, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.014 (T118B, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.014 (T118B, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.014 (T118B, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.014 (T118B, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.014 (T118B, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.014 (T118B, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.014 (T118B, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.014 (T118B, HSS, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.014 (T118B, HSS, 5 шт.)

      • -224 ₽
      416 ₽
      640 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Арт. 77777X9009121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		67
      Все характеристики
      • -224 ₽
      416 ₽
      640 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки T118B Bosch 2.608.631.014 изготовлены из быстрорежущей стали (HSS). Зубья оснастки фрезерованные и волнистые. Применяют в лобзиках для реза металла толщиной от 2,5 до 6 мм.

        Преимущества

        • Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований
        • Полностью закаленное полотно из высококачественной быстрорежущей стали подходит для неперфорированного листового металла