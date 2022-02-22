Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.014 (T118B, HSS, 5 шт.)
Арт. 77777X9009121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для металла
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Рабочая длина, мм
|67
- Пилки T118B Bosch 2.608.631.014 изготовлены из быстрорежущей стали (HSS). Зубья оснастки фрезерованные и волнистые. Применяют в лобзиках для реза металла толщиной от 2,5 до 6 мм.
Преимущества
- Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований
- Полностью закаленное полотно из высококачественной быстрорежущей стали подходит для неперфорированного листового металла