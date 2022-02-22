Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.014 (T118B, HSS, 5 шт.)

Преимущества

Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований

Полностью закаленное полотно из высококачественной быстрорежущей стали подходит для неперфорированного листового металла

Пилки T118B Bosch 2.608.631.014 изготовлены из быстрорежущей стали (HSS). Зубья оснастки фрезерованные и волнистые. Применяют в лобзиках для реза металла толщиной от 2,5 до 6 мм.