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Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.237 (T118EOF, BIM, 5 шт.)
5.0
3
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.237 (T118EOF, BIM, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009138
    5.0
    3
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.237 (T118EOF, BIM, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.237 (T118EOF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.237 (T118EOF, BIM, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.237 (T118EOF, BIM, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.237 (T118EOF, BIM, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009138
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки Bosch 2.608.634.237 предназначены для криволинейных пропилов в тонком листовом и перфорированном металле толщиной 1.5-4 мм. Изделия выполнены из высокоэластичного биметаллического сплава BIM, что гарантирует долгий срок службы. Хвостовик с одним упором.

        Преимущества

        • Зубья волнистые, фрезерованные
        • Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими