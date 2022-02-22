Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.237 (T118EOF, BIM, 5 шт.)
Арт. 77777X9009138
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип пилки
|для металла
|
Рабочая длина, мм
|57
- Пилки Bosch 2.608.634.237 предназначены для криволинейных пропилов в тонком листовом и перфорированном металле толщиной 1.5-4 мм. Изделия выполнены из высокоэластичного биметаллического сплава BIM, что гарантирует долгий срок службы. Хвостовик с одним упором.
Преимущества
- Зубья волнистые, фрезерованные
- Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими