Пилки для лобзика Bosch 2.608.634.237 (T118EOF, BIM, 5 шт.)

Преимущества

Зубья волнистые, фрезерованные

Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими

Пилки Bosch 2.608.634.237 предназначены для криволинейных пропилов в тонком листовом и перфорированном металле толщиной 1.5-4 мм. Изделия выполнены из высокоэластичного биметаллического сплава BIM, что гарантирует долгий срок службы. Хвостовик с одним упором.