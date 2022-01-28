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Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.012 (T118G, HSS, 5 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.012 (T118G, HSS, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009117
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.012 (T118G, HSS, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.012 (T118G, HSS, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009117
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		67
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лобзиковое пильное полотно T 118 G Basic for Metal позволяет выполнять прямые пропилы в металле. Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований.

        Преимущества

        • Полностью закаленное полотно из высококачественной быстрорежущей стали подходит для неперфорированного листового металла
        • Надежность