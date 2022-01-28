Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.012 (T118G, HSS, 5 шт.)

Преимущества

Полностью закаленное полотно из высококачественной быстрорежущей стали подходит для неперфорированного листового металла

Надежность

Лобзиковое пильное полотно T 118 G Basic for Metal позволяет выполнять прямые пропилы в металле. Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований.