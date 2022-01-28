Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.012 (T118G, HSS, 5 шт.)
Арт. 77777X9009117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для металла
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Рабочая длина, мм
|67
- Лобзиковое пильное полотно T 118 G Basic for Metal позволяет выполнять прямые пропилы в металле. Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований.
Преимущества
- Полностью закаленное полотно из высококачественной быстрорежущей стали подходит для неперфорированного листового металла
- Надежность