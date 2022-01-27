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Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.310 (T119BO, HCS, 5 шт.)
5.0
3
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.310 (T119BO, HCS, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009126
    5.0
    3
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.310 (T119BO, HCS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.310 (T119BO, HCS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.310 (T119BO, HCS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.310 (T119BO, HCS, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.310 (T119BO, HCS, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009126
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		56
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки 2.608.630.310 Bosch применяются для лобзиков Бош. Используются для криволинейных узких пропилов в твердой и мягкой древесине, пластике, ДСП, фанере. Материал полотна углеродистая сталь, а фрезерованные зубья имеют волнистую форму, что обеспечивает качественный чистый рез с ровными кромками. Пилка имеет хвостовик с одним упором.
        Толщина пропила 2-15 мм.

        Преимущества

        • Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований
        • Малая ширина полотна оптимизирована для криволинейных пропилов
        • Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком