Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.310 (T119BO, HCS, 5 шт.)
Арт. 77777X9009126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|56
- Пилки 2.608.630.310 Bosch применяются для лобзиков Бош. Используются для криволинейных узких пропилов в твердой и мягкой древесине, пластике, ДСП, фанере. Материал полотна углеродистая сталь, а фрезерованные зубья имеют волнистую форму, что обеспечивает качественный чистый рез с ровными кромками. Пилка имеет хвостовик с одним упором.
Толщина пропила 2-15 мм.
Преимущества
- Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований
- Малая ширина полотна оптимизирована для криволинейных пропилов
- Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком