Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.310 (T119BO, HCS, 5 шт.)

Преимущества

Зубья, разведенные волной, идеально подходят для пропилов без особых требований

Малая ширина полотна оптимизирована для криволинейных пропилов

Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком

Пилки 2.608.630.310 Bosch применяются для лобзиков Бош. Используются для криволинейных узких пропилов в твердой и мягкой древесине, пластике, ДСП, фанере. Материал полотна углеродистая сталь, а фрезерованные зубья имеют волнистую форму, что обеспечивает качественный чистый рез с ровными кромками. Пилка имеет хвостовик с одним упором.Толщина пропила 2-15 мм.