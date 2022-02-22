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Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.040 (Т144D, HSS, 5 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.040 (Т144D, HSS, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009114
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.040 (Т144D, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.040 (Т144D, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.040 (Т144D, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.040 (Т144D, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.040 (Т144D, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.040 (Т144D, HSS, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.040 (Т144D, HSS, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		74
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки T144D BOSCH 2.608.630.040 используются в лобзиках для работы по мягкой древесине, толщина которой от 5 до 50 мм, ДСП, ДВП и столярным плитам.

        Преимущества

        • Изготовлено пильное полотно из углеродистой стали (HCS) и имеет разведенные, шлифованные зубья
        • Данной оснасткой осуществляют быстрый пропил