Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.040 (Т144D, HSS, 5 шт.)
Арт. 77777X9009114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|74
- Пилки T144D BOSCH 2.608.630.040 используются в лобзиках для работы по мягкой древесине, толщина которой от 5 до 50 мм, ДСП, ДВП и столярным плитам.
Преимущества
- Изготовлено пильное полотно из углеродистой стали (HCS) и имеет разведенные, шлифованные зубья
- Данной оснасткой осуществляют быстрый пропил