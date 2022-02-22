Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.040 (Т144D, HSS, 5 шт.)

Преимущества

Изготовлено пильное полотно из углеродистой стали (HCS) и имеет разведенные, шлифованные зубья

Данной оснасткой осуществляют быстрый пропил

Пилки T144D BOSCH 2.608.630.040 используются в лобзиках для работы по мягкой древесине, толщина которой от 5 до 50 мм, ДСП, ДВП и столярным плитам.