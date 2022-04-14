Пилки для лобзика Bosch T 144 DP, HCS 2.608.633.A31
Арт. 77777X9009191
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|74
- Пилки Bosch 2.608.633.A31 предназначены для прямых грубых пропилов в мягкой древесине толщиной 5-50 мм. Также используются для работы с древесно-стружечными (ДСП), столярными и древесноволокнистыми (ДВП) плитами, дверьми, столешницами (<50 мм). Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими.
Преимущества
- Изделия изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS для быстрой чистовой обработки
- Хвостовик с одним упором