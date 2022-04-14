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Пилки для лобзика Bosch T 144 DP, HCS 2.608.633.A31
5.0
2
840 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T 144 DP, HCS 2.608.633.A31
    Арт. 77777X9009191
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch T 144 DP, HCS 2.608.633.A31
    Пилки для лобзика Bosch T 144 DP, HCS 2.608.633.A31
      Пилки для лобзика Bosch T 144 DP, HCS 2.608.633.A31
      Пилки для лобзика Bosch T 144 DP, HCS 2.608.633.A31

      Пилки для лобзика Bosch T 144 DP, HCS 2.608.633.A31

      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009191
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		74
      Все характеристики
      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки Bosch 2.608.633.A31 предназначены для прямых грубых пропилов в мягкой древесине толщиной 5-50 мм. Также используются для работы с древесно-стружечными (ДСП), столярными и древесноволокнистыми (ДВП) плитами, дверьми, столешницами (<50 мм). Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими.

        Преимущества

        • Изделия изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS для быстрой чистовой обработки
        • Хвостовик с одним упором