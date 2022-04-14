Пилки для лобзика Bosch T 150 RIFF, HM 2.608.633.105 (3 шт.)

Преимущества

Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими

Упаковка включает в себя 3 пилки

Пилки Bosch 2.608.633.105 используются для прямых тонких пропилов в настенной керамической плитке и чугуне толщиной 5-10 мм. Они имеют твердосплавные вставки (зернистость 50), благодаря чему являются прочными и долговечными.