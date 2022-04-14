Пилки для лобзика Bosch T 150 RIFF, HM 2.608.633.105 (3 шт.)
Арт. 77777X9009201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для керамики, для стекла
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Рабочая длина, мм
|59
- Пилки Bosch 2.608.633.105 используются для прямых тонких пропилов в настенной керамической плитке и чугуне толщиной 5-10 мм. Они имеют твердосплавные вставки (зернистость 50), благодаря чему являются прочными и долговечными.
Преимущества
- Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими
- Упаковка включает в себя 3 пилки