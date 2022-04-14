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Пилки для лобзика Bosch T 150 RIFF, HM 2.608.633.105 (3 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T 150 RIFF, HM 2.608.633.105 (3 шт.)
    Арт. 77777X9009201
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch T 150 RIFF, HM 2.608.633.105 (3 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 150 RIFF, HM 2.608.633.105 (3 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 150 RIFF, HM 2.608.633.105 (3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 150 RIFF, HM 2.608.633.105 (3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 150 RIFF, HM 2.608.633.105 (3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 150 RIFF, HM 2.608.633.105 (3 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch T 150 RIFF, HM 2.608.633.105 (3 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009201
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для керамики, для стекла
      Рабочая длина, мм
      		59
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки Bosch 2.608.633.105 используются для прямых тонких пропилов в настенной керамической плитке и чугуне толщиной 5-10 мм. Они имеют твердосплавные вставки (зернистость 50), благодаря чему являются прочными и долговечными.

        Преимущества

        • Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими
        • Упаковка включает в себя 3 пилки