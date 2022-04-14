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Пилки для лобзика Bosch T 227 D, HSS 2.608.631.030 (5 шт.)
5.0
1
497 ₽
1 190 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T 227 D, HSS 2.608.631.030 (5 шт.)
    Арт. X10192318
    5.0
    1
    Пилки для лобзика Bosch T 227 D, HSS 2.608.631.030 (5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 227 D, HSS 2.608.631.030 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 227 D, HSS 2.608.631.030 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 227 D, HSS 2.608.631.030 (5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch T 227 D, HSS 2.608.631.030 (5 шт.)

      • -693 ₽
      497 ₽
      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X10192318
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		74
      Все характеристики
      • -693 ₽
      497 ₽
      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки T227D Bosch 2.608.631.030 изготовлены из быстрорежущей стали (HSS) и предназначены для криволинейных пропилов в листовых заготовках толщиной от 3 до 15 мм, а также пиления труб и профилей диаметром менее 30 мм.

        Преимущества

        • Зубья оснастки фрезерованные и разведенные
        • Тип хвостовика - T-образный с двумя упорами