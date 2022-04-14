Пилки для лобзика Bosch T 227 D, HSS 2.608.631.030 (5 шт.)
Арт. X10192318
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для металла
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Рабочая длина, мм
|74
- Пилки T227D Bosch 2.608.631.030 изготовлены из быстрорежущей стали (HSS) и предназначены для криволинейных пропилов в листовых заготовках толщиной от 3 до 15 мм, а также пиления труб и профилей диаметром менее 30 мм.
Преимущества
- Зубья оснастки фрезерованные и разведенные
- Тип хвостовика - T-образный с двумя упорами