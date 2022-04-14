Пилки для лобзика Bosch T 227 D, HSS 2.608.631.030 (5 шт.)

Преимущества

Зубья оснастки фрезерованные и разведенные

Тип хвостовика - T-образный с двумя упорами

Пилки T227D Bosch 2.608.631.030 изготовлены из быстрорежущей стали (HSS) и предназначены для криволинейных пропилов в листовых заготовках толщиной от 3 до 15 мм, а также пиления труб и профилей диаметром менее 30 мм.