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Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009130
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009130
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		91
      Общая длина, мм
      		117
      Количество, шт
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки Bosch 2.608.633.528 используются для прямых тонких пропилов в мягкой древесине толщиной 3-65 мм. Также работают с древесно-стружечными (ДСП), столярными, древесноволокнистыми (ДВП) плитами. Изделия изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS для быстрой чистовой обработки.

        Преимущества

        • Хвостовик с одним упором
        • Шаг зубьев переменный - 2-3 мм
        • Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими