Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)
Арт. 77777X9009130
Характеристики
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Производитель
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|91
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Общая длина, мм
|117
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Количество, шт
|5
- Пилки Bosch 2.608.633.528 используются для прямых тонких пропилов в мягкой древесине толщиной 3-65 мм. Также работают с древесно-стружечными (ДСП), столярными, древесноволокнистыми (ДВП) плитами. Изделия изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS для быстрой чистовой обработки.
Преимущества
- Хвостовик с одним упором
- Шаг зубьев переменный - 2-3 мм
- Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими