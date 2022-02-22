Пилки для лобзика Bosch 2.608.633.528 (T234X, HCS, 5 шт.)

Преимущества

Хвостовик с одним упором

Шаг зубьев переменный - 2-3 мм

Пилки данного типа подходят для работы с лобзиками Bosch и другими

Пилки Bosch 2.608.633.528 используются для прямых тонких пропилов в мягкой древесине толщиной 3-65 мм. Также работают с древесно-стружечными (ДСП), столярными, древесноволокнистыми (ДВП) плитами. Изделия изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS для быстрой чистовой обработки.