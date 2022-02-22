- Разведенные остро заточенные зубья полотна позволяют осуществлять быстрые пропилы
- Малая ширина полотна, оптимизированная для криволинейных пропилов
- Высокоуглеродистая сталь подходит для пиления мягкой древесины и неабразивных древесных материалов
Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.05 (T244D, HSS, 5 шт.)
Арт. 77777X9009122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|74
- 2.608.630.058 Комплект 5 пилок Speed for Wood T 244 D HCS для лобзика. Предназначены для криволинейных пропилов в мягкой древесине (5-50 мм), ДСП, столярных плитах, ДВП.Зубья пилки разведённые, шлифованные.
Преимущества