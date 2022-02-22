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Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.05 (T244D, HSS, 5 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.05 (T244D, HSS, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009122
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.05 (T244D, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.05 (T244D, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.05 (T244D, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.05 (T244D, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.05 (T244D, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.05 (T244D, HSS, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.05 (T244D, HSS, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009122
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		74
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • 2.608.630.058 Комплект 5 пилок Speed for Wood T 244 D HCS для лобзика. Предназначены для криволинейных пропилов в мягкой древесине (5-50 мм), ДСП, столярных плитах, ДВП.Зубья пилки разведённые, шлифованные.

        Преимущества

        • Разведенные остро заточенные зубья полотна позволяют осуществлять быстрые пропилы
        • Малая ширина полотна, оптимизированная для криволинейных пропилов
        • Высокоуглеродистая сталь подходит для пиления мягкой древесины и неабразивных древесных материалов