Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.05 (T244D, HSS, 5 шт.)

Преимущества

Разведенные остро заточенные зубья полотна позволяют осуществлять быстрые пропилы

Малая ширина полотна, оптимизированная для криволинейных пропилов

Высокоуглеродистая сталь подходит для пиления мягкой древесины и неабразивных древесных материалов

2.608.630.058 Комплект 5 пилок Speed for Wood T 244 D HCS для лобзика. Предназначены для криволинейных пропилов в мягкой древесине (5-50 мм), ДСП, столярных плитах, ДВП.Зубья пилки разведённые, шлифованные.