Пилки для лобзика Bosch T 244D 2.608.633.626 (25 шт.)
Арт. X10192319
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|74
- Пильное полотно Bosch 2608633626 используется в лобзиках по дереву. С его помощью можно осуществлять быстрый пропил, его зубья разведенные, шлифовальные и изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.
Преимущества
- T244D пилит мягкую древесину (5-50 мм) столярные плиты, ДСП, ДВП, и производит криволинейные пропилы
- Тип хвостовика — Т