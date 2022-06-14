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Пилки для лобзика Bosch T 244D 2.608.633.626 (25 шт.)
5.0
3
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T 244D 2.608.633.626 (25 шт.)
    Арт. X10192319
    5.0
    3
    Пилки для лобзика Bosch T 244D 2.608.633.626 (25 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 244D 2.608.633.626 (25 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 244D 2.608.633.626 (25 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 244D 2.608.633.626 (25 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 244D 2.608.633.626 (25 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 244D 2.608.633.626 (25 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch T 244D 2.608.633.626 (25 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10192319
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		74
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильное полотно Bosch 2608633626 используется в лобзиках по дереву. С его помощью можно осуществлять быстрый пропил, его зубья разведенные, шлифовальные и изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.

        Преимущества

        • T244D пилит мягкую древесину (5-50 мм) столярные плиты, ДСП, ДВП, и производит криволинейные пропилы
        • Тип хвостовика — Т