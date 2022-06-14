Пилки для лобзика Bosch T 244D 2.608.633.626 (25 шт.)

Преимущества

T244D пилит мягкую древесину (5-50 мм) столярные плиты, ДСП, ДВП, и производит криволинейные пропилы

Тип хвостовика — Т

Пильное полотно Bosch 2608633626 используется в лобзиках по дереву. С его помощью можно осуществлять быстрый пропил, его зубья разведенные, шлифовальные и изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS.