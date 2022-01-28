Пилки для лобзика Bosch 2.608.637.590 (T301CD, HCS, 5 шт.)
Арт. 77777X9009127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|91
- Лобзиковое пильное полотно T 301 CD Clean for Wood позволяет выполнять чистые прямые пропилы в древесине.
Преимущества
- Гладко шлифованные зубья с телом сужающейся формы обеспечивают ровный результат
- Полотно из высокоуглеродистой стали подходит для пиления мягкой древесины и неабразивных древесных материалов
- Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком