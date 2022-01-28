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Пилки для лобзика Bosch 2.608.637.590 (T301CD, HCS, 5 шт.)
5.0
2
580 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.637.590 (T301CD, HCS, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009127
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.637.590 (T301CD, HCS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.637.590 (T301CD, HCS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.637.590 (T301CD, HCS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.637.590 (T301CD, HCS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.637.590 (T301CD, HCS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.637.590 (T301CD, HCS, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.637.590 (T301CD, HCS, 5 шт.)

      580 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		91
      Все характеристики
      580 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лобзиковое пильное полотно T 301 CD Clean for Wood позволяет выполнять чистые прямые пропилы в древесине.

        Преимущества

        • Гладко шлифованные зубья с телом сужающейся формы обеспечивают ровный результат
        • Полотно из высокоуглеродистой стали подходит для пиления мягкой древесины и неабразивных древесных материалов
        • Подходит для всех лобзиков с T-образным хвостовиком