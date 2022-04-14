Пилки для лобзика Bosch T 302 H CleanPVC 2.608.667.448 (5 шт.)
Арт. 77777X9009198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для пластика
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Общая длина, мм
|132
- Пилки CleanPVC Bosch 2608667448 являются расходным материалом для лобзиков и предназначены для чистых пропилов в полимерных материалах, таких как плиты, профили и стержни из ПВХ, ПА, ПС (3-65 или <65 мм).
Преимущества
- Изделия изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS
- Хвостовик с одним упором
- Шлифованные зубья выполнены под свободным углом