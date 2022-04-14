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Пилки для лобзика Bosch T 302 H CleanPVC 2.608.667.448 (5 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T 302 H CleanPVC 2.608.667.448 (5 шт.)
    Арт. 77777X9009198
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch T 302 H CleanPVC 2.608.667.448 (5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 302 H CleanPVC 2.608.667.448 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 302 H CleanPVC 2.608.667.448 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 302 H CleanPVC 2.608.667.448 (5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch T 302 H CleanPVC 2.608.667.448 (5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009198
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для пластика
      Общая длина, мм
      		132
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки CleanPVC Bosch 2608667448 являются расходным материалом для лобзиков и предназначены для чистых пропилов в полимерных материалах, таких как плиты, профили и стержни из ПВХ, ПА, ПС (3-65 или <65 мм).

        Преимущества

        • Изделия изготовлены из высокоуглеродистой стали HCS
        • Хвостовик с одним упором
        • Шлифованные зубья выполнены под свободным углом