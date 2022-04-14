Пилки для лобзика Bosch T 308 BO, HCS 2.608.663.868

Преимущества

Подходят пильные полотна для работы по мягкой древесине и неабразивным древесным материалам (5-50 мм)

Хвостовик с одним упором

Пильные полотна Bosch 2608663868 используются в лобзиках для выполнения криволинейных пропилов. Изготовлена оснастка из высокоуглеродистой стали, зубья шлифованные и расположены под свободным углом.