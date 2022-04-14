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Пилки для лобзика Bosch T 308 BO, HCS 2.608.663.868
5.0
2
1 210 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T 308 BO, HCS 2.608.663.868
    Арт. 77777X9009190
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch T 308 BO, HCS 2.608.663.868

      Пилки для лобзика Bosch T 308 BO, HCS 2.608.663.868

      1 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009190
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Общая длина, мм
      		117
      Все характеристики
      1 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильные полотна Bosch 2608663868 используются в лобзиках для выполнения криволинейных пропилов. Изготовлена оснастка из высокоуглеродистой стали, зубья шлифованные и расположены под свободным углом.

        Преимущества

        • Подходят пильные полотна для работы по мягкой древесине и неабразивным древесным материалам (5-50 мм)
        • Хвостовик с одним упором