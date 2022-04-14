Пилки для лобзика Bosch T 308 BO, HCS 2.608.663.868
Арт. 77777X9009190
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Общая длина, мм
|117
- Пильные полотна Bosch 2608663868 используются в лобзиках для выполнения криволинейных пропилов. Изготовлена оснастка из высокоуглеродистой стали, зубья шлифованные и расположены под свободным углом.
Преимущества
- Подходят пильные полотна для работы по мягкой древесине и неабразивным древесным материалам (5-50 мм)
- Хвостовик с одним упором