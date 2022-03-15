Пилки для лобзика Bosch T318A 2.608.631.319 (HSS, 5 шт.)
Арт. 77777X9009132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для металла
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Рабочая длина, мм
|106
- Пилки Т318А BOSCH 2.608.631.319 используются в лобзиках для работы по тонкому листовому металлу, толщина которого от 1 до 3 мм, по трубам и профилям, в том числе из алюминия, диаметр которых не более 65 мм. Благодаря такому исполнению данная оснастка идеально подходит для обработки материалов высокой твердости. Хвостовик имеет один упор.
Преимущества
- Пильное полотно изготовлено из быстрорежущей стали (HSS)
- Зубья волнистые и фрезерованные