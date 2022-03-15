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Пилки для лобзика Bosch T318A 2.608.631.319 (HSS, 5 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T318A 2.608.631.319 (HSS, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009132
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch T318A 2.608.631.319 (HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T318A 2.608.631.319 (HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T318A 2.608.631.319 (HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T318A 2.608.631.319 (HSS, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch T318A 2.608.631.319 (HSS, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009132
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		106
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки Т318А BOSCH 2.608.631.319 используются в лобзиках для работы по тонкому листовому металлу, толщина которого от 1 до 3 мм, по трубам и профилям, в том числе из алюминия, диаметр которых не более 65 мм. Благодаря такому исполнению данная оснастка идеально подходит для обработки материалов высокой твердости. Хвостовик имеет один упор.

        Преимущества

        • Пильное полотно изготовлено из быстрорежущей стали (HSS)
        • Зубья волнистые и фрезерованные