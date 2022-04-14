Пилки для лобзика Bosch T 344 DP, HCS 2.608.633.A36 (5 шт.)
Арт. 77777X9009129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева, для ламината
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Рабочая длина, мм
|126
- Пилки Т344DР BOSCH 2.608.633.A36 используются в лобзиках для работы по строительной древесине большой толщины, мягкой древесине (5 - 100 мм), ДСП, ДВП и строительным плитам. Данными пилками производят пропил под точным углом.
Преимущества
- Пильное полотно изготовлено из углеродистой стали (HСS)
- Имеет хвостовик с одним упором
- Зубья оснастки шлифованные и разведенные