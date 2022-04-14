Пилки для лобзика Bosch T 344 DP, HCS 2.608.633.A36 (5 шт.)

Преимущества

Пильное полотно изготовлено из углеродистой стали (HСS)

Имеет хвостовик с одним упором

Зубья оснастки шлифованные и разведенные

Пилки Т344DР BOSCH 2.608.633.A36 используются в лобзиках для работы по строительной древесине большой толщины, мягкой древесине (5 - 100 мм), ДСП, ДВП и строительным плитам. Данными пилками производят пропил под точным углом.