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Пилки для лобзика Bosch T 344 DP, HCS 2.608.633.A36 (5 шт.)
5.0
2
1 060 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T 344 DP, HCS 2.608.633.A36 (5 шт.)
    Арт. 77777X9009129
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch T 344 DP, HCS 2.608.633.A36 (5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 344 DP, HCS 2.608.633.A36 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 344 DP, HCS 2.608.633.A36 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 344 DP, HCS 2.608.633.A36 (5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch T 344 DP, HCS 2.608.633.A36 (5 шт.)

      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009129
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева, для ламината
      Рабочая длина, мм
      		126
      Все характеристики
      1 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки Т344DР BOSCH 2.608.633.A36 используются в лобзиках для работы по строительной древесине большой толщины, мягкой древесине (5 - 100 мм), ДСП, ДВП и строительным плитам. Данными пилками производят пропил под точным углом.

        Преимущества

        • Пильное полотно изготовлено из углеродистой стали (HСS)
        • Имеет хвостовик с одним упором
        • Зубья оснастки шлифованные и разведенные