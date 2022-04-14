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Пилки для лобзика Bosch T 345 XF, BIM 2.608.634.994 (5 шт.)
4.5
2
916 ₽
2 180 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T 345 XF, BIM 2.608.634.994 (5 шт.)
    Арт. 77777X9009196
    4.5
    2
    Пилки для лобзика Bosch T 345 XF, BIM 2.608.634.994 (5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T 345 XF, BIM 2.608.634.994 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 345 XF, BIM 2.608.634.994 (5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T 345 XF, BIM 2.608.634.994 (5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch T 345 XF, BIM 2.608.634.994 (5 шт.)

      • -1 264 ₽
      916 ₽
      2 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009196
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева, для металла, для пластика
      Рабочая длина, мм
      		106
      Все характеристики
      • -1 264 ₽
      916 ₽
      2 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки Bosch 2.608.634.994 являются универсальными, поскольку работают с разными материалами, такими как: строительная древесина с гвоздями (<65 мм), древесные материалы, пластик, листовой металл, трубы/профили, в том числе из алюминия (диаметром 3–10 мм). Они предназначены для прямого грубого распила. Пилки данного типа подходят для лобзиков Bosch и других.

        Преимущества

        • Изделия изготовлены из высокоэластичного биметаллического сплава BIM, поэтому прослужат долго
        • Хвостовик с одним упором