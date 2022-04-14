Пилки для лобзика Bosch T 345 XF, BIM 2.608.634.994 (5 шт.)

Преимущества

Изделия изготовлены из высокоэластичного биметаллического сплава BIM, поэтому прослужат долго

Хвостовик с одним упором

Пилки Bosch 2.608.634.994 являются универсальными, поскольку работают с разными материалами, такими как: строительная древесина с гвоздями (<65 мм), древесные материалы, пластик, листовой металл, трубы/профили, в том числе из алюминия (диаметром 3–10 мм). Они предназначены для прямого грубого распила. Пилки данного типа подходят для лобзиков Bosch и других.