Пилки для лобзика Bosch T 345 XF, BIM 2.608.634.994 (5 шт.)
Арт. 77777X9009196
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева, для металла, для пластика
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Рабочая длина, мм
|106
- Пилки Bosch 2.608.634.994 являются универсальными, поскольку работают с разными материалами, такими как: строительная древесина с гвоздями (<65 мм), древесные материалы, пластик, листовой металл, трубы/профили, в том числе из алюминия (диаметром 3–10 мм). Они предназначены для прямого грубого распила. Пилки данного типа подходят для лобзиков Bosch и других.
Преимущества
- Изделия изготовлены из высокоэластичного биметаллического сплава BIM, поэтому прослужат долго
- Хвостовик с одним упором