Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.037 (T119B, HSS, 5 шт.)

Пилка для лобзика T119B Bosch 2.608.630.037 по мягкому дереву и древесным плитам (фанера, ДСП, ДВП и др.), для прямого распиливания. Полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали HCS, за счет волнистых фрезерованных зубьев обеспечивается предельно аккуратный пропил с ровными кромками. Преимущества Позволяет начинать пропил не только с края, но и с середины материала

Толщина распиливаемого материала 2-15 мм

