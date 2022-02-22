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Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.037 (T119B, HSS, 5 шт.)
5.0
3
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.037 (T119B, HSS, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009115
    5.0
    3
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.037 (T119B, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.037 (T119B, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.037 (T119B, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.037 (T119B, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.037 (T119B, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.037 (T119B, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.037 (T119B, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.037 (T119B, HSS, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.037 (T119B, HSS, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009115
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		67
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилка для лобзика T119B Bosch 2.608.630.037 по мягкому дереву и древесным плитам (фанера, ДСП, ДВП и др.), для прямого распиливания. Полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали HCS, за счет волнистых фрезерованных зубьев обеспечивается предельно аккуратный пропил с ровными кромками.

        Преимущества

        Позволяет начинать пропил не только с края, но и с середины материала
        Толщина распиливаемого материала 2-15 мм