Пилки для лобзика Bosch 2.608.630.037 (T119B, HSS, 5 шт.)
Арт. 77777X9009115
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|67
- Пилка для лобзика T119B Bosch 2.608.630.037 по мягкому дереву и древесным плитам (фанера, ДСП, ДВП и др.), для прямого распиливания. Полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали HCS, за счет волнистых фрезерованных зубьев обеспечивается предельно аккуратный пропил с ровными кромками.
ПреимуществаПозволяет начинать пропил не только с края, но и с середины материала
Толщина распиливаемого материала 2-15 мм