Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пилки для лобзика Bosch T718BF 2.608.636.335 (3 шт.)
5.0
3
Найти аналог
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch T718BF 2.608.636.335 (3 шт.)
    Арт. X1193899
    5.0
    3
    Пилки для лобзика Bosch T718BF 2.608.636.335 (3 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch T718BF 2.608.636.335 (3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T718BF 2.608.636.335 (3 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch T718BF 2.608.636.335 (3 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch T718BF 2.608.636.335 (3 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1193899
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для металла
      Общая длина, мм
      		180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильные полотна T718BF BOSCH 2.608.636.335 изготовлены из биметалла (BIM - высокоэластичное, неразрывное соединение из HSS и HCS). Они прочные на разрыв и имеют долгий срок службы.

        Преимущества

        • Идеально подходят при работе с композитными материалами толщиной не более 120 мм
        • Зубья пилок волнистые и фрезерованные
        • В комплекте 3 штуки