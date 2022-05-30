Пилки для лобзика Bosch T718BF 2.608.636.335 (3 шт.)
Арт. X1193899
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для металла
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Общая длина, мм
|180
- Пильные полотна T718BF BOSCH 2.608.636.335 изготовлены из биметалла (BIM - высокоэластичное, неразрывное соединение из HSS и HCS). Они прочные на разрыв и имеют долгий срок службы.
Преимущества
- Идеально подходят при работе с композитными материалами толщиной не более 120 мм
- Зубья пилок волнистые и фрезерованные
- В комплекте 3 штуки