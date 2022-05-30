Пилки для лобзика Bosch T718BF 2.608.636.335 (3 шт.)

Преимущества

Идеально подходят при работе с композитными материалами толщиной не более 120 мм

Зубья пилок волнистые и фрезерованные

В комплекте 3 штуки

Пильные полотна T718BF BOSCH 2.608.636.335 изготовлены из биметалла (BIM - высокоэластичное, неразрывное соединение из HSS и HCS). Они прочные на разрыв и имеют долгий срок службы.